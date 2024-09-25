В Свердловской области будет введен туристический налог: правда или вымысел

Между тем, даже в самой новости ТАСС, на которую ссылаются авторы упомянутых сообщений, не говорится, что принято решение о введении туристического налога в Свердловской области. В начале «тассовки» сообщается о том, что закон о туристическом налоге вступает в силу с 1 января 2025 года. Очевидно, СМИ, выпустившие неточные сообщения, неправильно поняли это предложение и решили, что это либо региональный закон, либо федеральный с обязательствами по введению нового налога во всех регионах. Однако в этом же сообщении ТАСС разъяснялось, что «ввод налога — не обязанность, а право муниципального образования».