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Posted 25 сентября, 15:34

Published 25 сентября, 15:34

Modified 25 сентября, 15:36

Updated 25 сентября, 15:36

Со следующего года регионы получат право самостоятельно вводить новый налог.

В Свердловской области будет введен туристический налог: правда или вымысел

25 сентября 2024, 15:34
Фото: 1MI
Со следующего года регионы получат право самостоятельно вводить новый налог.
Некоторые СМИ сообщили о том, что в январе следующего года в Свердловской области будет введен туристический налог. Утверждается, что в первое время отдыхающие из других регионов будут платить не менее 100 рублей в сутки, а затем, возможно, и больше. Так ли это на самом деле?

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В упомянутых сообщениях идет ссылка на главу комитета регионального Заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елену Чечунову.

Между тем, Елена Чечунова действительно проводила совещание с представителями региональной туриндустрии по теме возможного введения туристического налога, но, напротив, высказывала сомнения в его необходимости. По ее словам, по поводу введения нового налога в регионе возникает много вопросов и у самих муниципальных образований, и у турбизнеса.

Размер такого налога, присутствующий в упомянутых сообщениях, также является умозрительным и ни в каких документах не зафиксирован. По словам Елены Чечуновой, депутаты свердловского Заксобрания сошлись во мнении, что вводить такой налог преждевременно.

Между тем, даже в самой новости ТАСС, на которую ссылаются авторы упомянутых сообщений, не говорится, что принято решение о введении туристического налога в Свердловской области. В начале «тассовки» сообщается о том, что закон о туристическом налоге вступает в силу с 1 января 2025 года. Очевидно, СМИ, выпустившие неточные сообщения, неправильно поняли это предложение и решили, что это либо региональный закон, либо федеральный с обязательствами по введению нового налога во всех регионах. Однако в этом же сообщении ТАСС разъяснялось, что «ввод налога — не обязанность, а право муниципального образования».

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#Николай Ульянов#Нижний Тагил#Россия#Свердловская область#Туризм#Налоги#СМИ#Законодательство#Екатеринбург#Заксобрание
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