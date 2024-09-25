В Свердловской области будет введен туристический налог: правда или вымысел

Posted 25 сентября, 15:34
Published 25 сентября, 15:34
Modified 25 сентября, 15:36
Updated 25 сентября, 15:36
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В упомянутых сообщениях идет ссылка на главу комитета регионального Заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елену Чечунову.
Между тем, Елена Чечунова действительно проводила совещание с представителями региональной туриндустрии по теме возможного введения туристического налога, но, напротив, высказывала сомнения в его необходимости. По ее словам, по поводу введения нового налога в регионе возникает много вопросов и у самих муниципальных образований, и у турбизнеса.
Размер такого налога, присутствующий в упомянутых сообщениях, также является умозрительным и ни в каких документах не зафиксирован. По словам Елены Чечуновой, депутаты свердловского Заксобрания сошлись во мнении, что вводить такой налог преждевременно.
Между тем, даже в самой новости ТАСС, на которую ссылаются авторы упомянутых сообщений, не говорится, что принято решение о введении туристического налога в Свердловской области. В начале «тассовки» сообщается о том, что закон о туристическом налоге вступает в силу с 1 января 2025 года. Очевидно, СМИ, выпустившие неточные сообщения, неправильно поняли это предложение и решили, что это либо региональный закон, либо федеральный с обязательствами по введению нового налога во всех регионах. Однако в этом же сообщении ТАСС разъяснялось, что «ввод налога — не обязанность, а право муниципального образования».