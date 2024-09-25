Водитель наехал на женщину в Свердловской области и скрылся

Posted 25 сентября, 05:34
Published 25 сентября, 05:34
Modified 25 сентября, 05:36
Updated 25 сентября, 05:36
Автомобилист наехал на женщину, которая переходила дорогу. После этого он уехал с места аварии, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Свердловчанка умерла на месте ЧП. Марка и цвет автомобиля, который ее сбил, неизвестны. Инспекторы ищут нарушителя.
Напомним, 24 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля ВАЗ сбил на дороге девушку, так как не заметил ее. Пострадавшую отвезли в медучреждение.