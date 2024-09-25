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Posted 25 сентября, 05:34

Published 25 сентября, 05:34

Modified 25 сентября, 05:36

Updated 25 сентября, 05:36

Водитель наехал на женщину в Свердловской области и скрылся

Водитель наехал на женщину в Свердловской области и скрылся

25 сентября 2024, 05:34
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель сбил насмерть женщину на трассе Туринск — Коркинское в Свердловской области и скрылся с места ЧП. Авария произошла 24 сентября 2024 года.

Автомобилист наехал на женщину, которая переходила дорогу. После этого он уехал с места аварии, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Свердловчанка умерла на месте ЧП. Марка и цвет автомобиля, который ее сбил, неизвестны. Инспекторы ищут нарушителя.

Напомним, 24 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля ВАЗ сбил на дороге девушку, так как не заметил ее. Пострадавшую отвезли в медучреждение.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Автомобиль#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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