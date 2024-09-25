Житель Екатеринбурга нашел человеческий скелет на своем участке в саду

Posted 25 сентября, 08:02
Published 25 сентября, 08:02
Modified 25 сентября, 08:05
Updated 25 сентября, 08:05
Мужчина решил построить на своем земельном участке в садовом товариществе дом. Во время земляных работ он на глубине менее полметра нашел скелет человека.
Удивленный хозин участка сразу вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Отметим, что данное садовое товарищество располагается вблизи кладбища.
Судмедэксперты забрали останки для установления причины и примерной даты смерти, сообщает URA.RU.
Ранее дети в Екатеринбурге нашли два человеческих скелета.