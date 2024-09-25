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Posted 25 сентября, 05:07

Published 25 сентября, 05:07

Modified 25 сентября, 05:09

Updated 25 сентября, 05:09

Житель Нижнего Тагила получил 3 года за кражу 4 млн из автобуса

Житель Нижнего Тагила получил 3 года за кражу 4 млн из автобуса

25 сентября 2024, 05:07
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 23-летнего молодого человека приговорили к трем годам тюрьмы за кражу 3 942 000 рублей из муниципального автобуса. Инцидент произошел на улице Космонавтов в июне 2024 года.

Суд приговорил молодого человека к трем годам ИК общего режима. Также осужденный выплатит водителю потраченные деньги, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.

Напомним, горожанин заметил на улице припаркованный общественный транспорт. Молодой человек проник в салон и под панелью приборов забрал себе крупную сумму денег, которая принадлежала водителю,

Вскоре его задержали правоохранители. Он успел потратить 441 тысячу рублей. Оставшуюся сумму у него изъяли. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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