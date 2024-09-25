Житель Нижнего Тагила получил 3 года за кражу 4 млн из автобуса

Posted 25 сентября, 05:07
Published 25 сентября, 05:07
Modified 25 сентября, 05:09
Updated 25 сентября, 05:09
Суд приговорил молодого человека к трем годам ИК общего режима. Также осужденный выплатит водителю потраченные деньги, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.
Напомним, горожанин заметил на улице припаркованный общественный транспорт. Молодой человек проник в салон и под панелью приборов забрал себе крупную сумму денег, которая принадлежала водителю,
Вскоре его задержали правоохранители. Он успел потратить 441 тысячу рублей. Оставшуюся сумму у него изъяли. В отношении него было возбуждено уголовное дело.