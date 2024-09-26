9 огнеборцев справились с пожаром в строящемся здании в Екатеринбурге

Posted 26 сентября, 16:21
Published 26 сентября, 16:21
Modified 26 сентября, 16:23
Updated 26 сентября, 16:23
Сообщение о возгорании поступило в 17.25. В здании горел утеплитель. Это установили пожарные, которые прибыли на вызов.
Огонь разгорелся на площади в 30 квадратных метров. Его удалось потушить в течение 13 минут. В результате никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы три единицы спецтехники и девять человек огнеборцев.
Ранее стало известно, что в Свердловской области под Североуральском в результате пожара, пытаясь спастись от огня, погибли два подростка. Компания детей отдыхала на даче.