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Posted 26 сентября, 16:21

Published 26 сентября, 16:21

Modified 26 сентября, 16:23

Updated 26 сентября, 16:23

Пожар охватил строящееся здание в Екатеринбурге

9 огнеборцев справились с пожаром в строящемся здании в Екатеринбурге

26 сентября 2024, 16:21
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар охватил строящееся здание в Екатеринбурге

Вечером 26 сентября 2024 года в строящемся здании на улице Куйбышева в Екатеринбурге вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17.25. В здании горел утеплитель. Это установили пожарные, которые прибыли на вызов.

Огонь разгорелся на площади в 30 квадратных метров. Его удалось потушить в течение 13 минут. В результате никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы три единицы спецтехники и девять человек огнеборцев.

Ранее стало известно, что в Свердловской области под Североуральском в результате пожара, пытаясь спастись от огня, погибли два подростка. Компания детей отдыхала на даче.

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