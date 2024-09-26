9 огнеборцев справились с пожаром в строящемся здании в Екатеринбурге

Огонь разгорелся на площади в 30 квадратных метров. Его удалось потушить в течение 13 минут. В результате никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы три единицы спецтехники и девять человек огнеборцев.