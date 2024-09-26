Борец с мошенниками в Свердловской области возглавит ОВД Ревды

Posted 26 сентября, 05:33
Published 26 сентября, 05:33
Modified 26 сентября, 05:35
Updated 26 сентября, 05:35
Личному составу Лаздыню представят в торжественной обстановке, рассказал глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.
Исполнять свои обязанности на новом месте подполковник начнет с начала октября 2024 года. На своей прежней должности Лаздыня проработал четыре года — с начала 2020 года.
Напомним, бывший уральский полпред президента Владимир Якушев занял должность вице-спикера Совета Федерации.