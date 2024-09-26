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Posted 26 сентября, 05:33

Published 26 сентября, 05:33

Modified 26 сентября, 05:35

Updated 26 сентября, 05:35

Борец с мошенниками в Свердловской области возглавит ОВД Ревды

Борец с мошенниками в Свердловской области возглавит ОВД Ревды

26 сентября 2024, 05:33
Фото: Глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых
Подполковник полиции Артем Лаздыня, возглавлявший отдел по борьбе с мошенниками, станет главой ОВД Ревды.

Личному составу Лаздыню представят в торжественной обстановке, рассказал глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

Исполнять свои обязанности на новом месте подполковник начнет с начала октября 2024 года. На своей прежней должности Лаздыня проработал четыре года — с начала 2020 года.

Напомним, бывший уральский полпред президента Владимир Якушев занял должность вице-спикера Совета Федерации.

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