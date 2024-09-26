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Posted 26 сентября, 07:37

Published 26 сентября, 07:37

Modified 26 сентября, 07:39

Updated 26 сентября, 07:39

Чтоб не стал таракан победителем: как отпугнуть вредителей натуральными средствами

Чтоб не стал таракан победителем: как отпугнуть вредителей натуральными средствами

26 сентября 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Тараканы — это неприятные соседи. Они вызывают стойкое чувство отвращения и опасны для здоровья. Но не спешите обрушивать на их головы весь арсенал современной химической промышленности. Для начала попробуйте методы, которые активно использовала еще ваша бабушка.

Прежде чем приступить к выведению тараканищ, оглядитесь вокруг. Если квартира захламлена и замусорена, то все усилия будут бесплодными. Чистота в битве с этими усатыми насекомыми— превыше всего. Тараканы, как и любые живые существа, ищут пищу, воду и укрытие. В вашем доме не должно быть легкодоступных источников пищи или крошек. Выносите мусор, а мусорные ведра плотно закрывайте. И только когда в доме будет порядок, можно приступить к изгнанию тараканов.

Существует несколько эффективных и простых способов справиться с напастью.

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Борная кислота

Эффективный, безопасный при правильном использовании и выдержавший испытание временем метод. Борную кислоту нужно смешать с сахаром или мукой, — это привлечет тараканов. Разместите отраву в местах, где обычно прячутся насекомые: под кухонной мебелью, в шкафов и под плинтусами. Пользуйтесь этим методом осторожно, если в доме есть дети и домашние животные.

Сода и сахар

Простой и безопасный метод — это смесь пищевой соды и сахара. Тараканы любят сахар, а вместе с ним поедают и соду, которая, взаимодействуя с их желудочными кислотами, убивает их. Смешайте соду и сахар в равных пропорциях. Расставьте тарелки со смесью в нужных локациях.

Отраву для тараканов лучше держать подальше от места, где вы кормите собаку или кошкуОтраву для тараканов лучше держать подальше от места, где вы кормите собаку или кошку
Отраву для тараканов лучше держать подальше от места, где вы кормите собаку или кошку. Фото: 1MI

Эфирные масла

Пахучие масла отпугивают насекомых из-за слишком резкого запаха. Используйте масла лавра, мяты или эвкалипта. Смешайте несколько капель масла с водой и распылите в местах, где появляются тараканы. Этот метод позволяет извлечь двойную пользу: он не только избавляет от насекомых, но и создает в вашем доме неповторимый аромат. К тому же эфирное масло мяты обладает успокаивающим эффектом, а эвкалипта — обезболивающим.

Лавровый лист

Тараканы не любят запах лаврового листа, поэтому его можно использовать как натуральное отпугивающее средство. Разложите лавровые листья в шкафах, на полках и в других местах скопления насекомых.

Диатомит

Диатомит (диатомитовая земля) — осадочная порода, состоящая из силикатных оболочек диатомовых водорослей, крошечных микроорганизмов. Этот натуральный порошок повреждает экзоскелет тараканов, что приводит к их гибели. Рассыпьте диатомит в сухих местах, где могут появляться тараканы. Важно, чтобы порошок оставался сухим — в намокшем состоянии он бесполезен.

Натуральные средства от тараканов не только безопасны, но и могут стать долгосрочным решением проблемы.

А вот такими способами можно избавиться от пылевых клещей в доме.

Источник: ideya-v-dome.ru

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#Лидия Шиманаева#Россия#Дом#Окружающая среда#Тараканы#Борьба#Вредители#Способы#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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