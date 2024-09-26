Чтоб не стал таракан победителем: как отпугнуть вредителей натуральными средствами

Posted 26 сентября, 07:37
Published 26 сентября, 07:37
Modified 26 сентября, 07:39
Updated 26 сентября, 07:39
Прежде чем приступить к выведению тараканищ, оглядитесь вокруг. Если квартира захламлена и замусорена, то все усилия будут бесплодными. Чистота в битве с этими усатыми насекомыми— превыше всего. Тараканы, как и любые живые существа, ищут пищу, воду и укрытие. В вашем доме не должно быть легкодоступных источников пищи или крошек. Выносите мусор, а мусорные ведра плотно закрывайте. И только когда в доме будет порядок, можно приступить к изгнанию тараканов.
Существует несколько эффективных и простых способов справиться с напастью.
Эффективный, безопасный при правильном использовании и выдержавший испытание временем метод. Борную кислоту нужно смешать с сахаром или мукой, — это привлечет тараканов. Разместите отраву в местах, где обычно прячутся насекомые: под кухонной мебелью, в шкафов и под плинтусами. Пользуйтесь этим методом осторожно, если в доме есть дети и домашние животные.
Простой и безопасный метод — это смесь пищевой соды и сахара. Тараканы любят сахар, а вместе с ним поедают и соду, которая, взаимодействуя с их желудочными кислотами, убивает их. Смешайте соду и сахар в равных пропорциях. Расставьте тарелки со смесью в нужных локациях.
Пахучие масла отпугивают насекомых из-за слишком резкого запаха. Используйте масла лавра, мяты или эвкалипта. Смешайте несколько капель масла с водой и распылите в местах, где появляются тараканы. Этот метод позволяет извлечь двойную пользу: он не только избавляет от насекомых, но и создает в вашем доме неповторимый аромат. К тому же эфирное масло мяты обладает успокаивающим эффектом, а эвкалипта — обезболивающим.
Тараканы не любят запах лаврового листа, поэтому его можно использовать как натуральное отпугивающее средство. Разложите лавровые листья в шкафах, на полках и в других местах скопления насекомых.
Диатомит (диатомитовая земля) — осадочная порода, состоящая из силикатных оболочек диатомовых водорослей, крошечных микроорганизмов. Этот натуральный порошок повреждает экзоскелет тараканов, что приводит к их гибели. Рассыпьте диатомит в сухих местах, где могут появляться тараканы. Важно, чтобы порошок оставался сухим — в намокшем состоянии он бесполезен.
Натуральные средства от тараканов не только безопасны, но и могут стать долгосрочным решением проблемы.
А вот такими способами можно избавиться от пылевых клещей в доме.
Источник: ideya-v-dome.ru