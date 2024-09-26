Чтоб не стал таракан победителем: как отпугнуть вредителей натуральными средствами

Прежде чем приступить к выведению тараканищ, оглядитесь вокруг. Если квартира захламлена и замусорена, то все усилия будут бесплодными. Чистота в битве с этими усатыми насекомыми— превыше всего. Тараканы, как и любые живые существа, ищут пищу, воду и укрытие. В вашем доме не должно быть легкодоступных источников пищи или крошек. Выносите мусор, а мусорные ведра плотно закрывайте. И только когда в доме будет порядок, можно приступить к изгнанию тараканов.