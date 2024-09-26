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Posted 26 сентября, 10:01

Published 26 сентября, 10:01

Modified 26 сентября, 10:03

Updated 26 сентября, 10:03

Девушке в Екатеринбурге выставили счет на 29 тысяч за вывоз мусора

Девушке в Екатеринбурге выставили счет на 29 тысяч за вывоз мусора

26 сентября 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местная жительница получила счет за вывоз мусора более, чем на 29 тысяч рублей.

В квитанции, которую получила девушка, была указана сумма 146 рублей, однако также ей добавили «перерасчет» 29 295 рублей. По словам екатеринбурженки, она является собственницей квартиры два года и ни разу не просрочила платежи, пишет Е1.

В «Спецавтобазе» заявили, что такой счет был выставлен ошибочно — произошел технический сбой, когда составлялась квитанция. Этот долг относится к прежнему собственнику жилья. Горожанке также принесли извинения и пообещали исправить сумму в новой квитанции.

Напомним, в Нижнем Тагиле жителям Вагонки сделают перерасчет за горячую воду, которую отключили еще в августе.

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#Елизавета Зиборова#Общество#ЖКХ#Задолженность#Вывоз мусора#Квитанция#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Сумма
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