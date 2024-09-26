Девушке в Екатеринбурге выставили счет на 29 тысяч за вывоз мусора

Posted 26 сентября, 10:01
Published 26 сентября, 10:01
Modified 26 сентября, 10:03
Updated 26 сентября, 10:03
В квитанции, которую получила девушка, была указана сумма 146 рублей, однако также ей добавили «перерасчет» 29 295 рублей. По словам екатеринбурженки, она является собственницей квартиры два года и ни разу не просрочила платежи, пишет Е1.
В «Спецавтобазе» заявили, что такой счет был выставлен ошибочно — произошел технический сбой, когда составлялась квитанция. Этот долг относится к прежнему собственнику жилья. Горожанке также принесли извинения и пообещали исправить сумму в новой квитанции.
Напомним, в Нижнем Тагиле жителям Вагонки сделают перерасчет за горячую воду, которую отключили еще в августе.