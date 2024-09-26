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Posted 26 сентября, 09:03

Published 26 сентября, 09:03

Modified 26 сентября, 09:05

Updated 26 сентября, 09:05

Два человека оказались в больнице после массового ДТП под Нижним Тагилом

Два человека оказались в больнице после массового ДТП под Нижним Тагилом

26 сентября 2024, 09:03
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле струдники ГАИ разбираются в обстоятельствах ДТП с участием трех автомобилей. В результате инцидента травмы получили два человека.

Авария случилась 25 сентября днем на 169 км автодороги «Екатеринбург -Нижний Тагил — Серов».

По предварительной информации 60-летний мужчина за рулем Nissan выезжал на главную дорогу от кафе. Он не пропустил грузовик DAF и в результате случилось столкновение. Большегруз от удара отлетел в другой грузовик, стоящий около дороги, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Из-за столкновения водитель и пассажирка получили травмы. Они были доставлены в больницу.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

По данным инспекторов, в автомобиле была семейная пара. Они являются жителями Югры. Направлялась пара в сторону Екатеринбурга. Очевидцы утверждают, что мужчина выезжал с территории кафе и решил выполнить запрещенный разворот. Из-за этого и случилась авария.

Водители большегрузов оба получили административные протоколы. Это случилось потому, что у них обоих были найдены нарушения.

Напомним, ранее в Верхней Пышме женщина отсудила 39 тысяч рублей у больницы из-за ДТП со шлагбаумом.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#ДТП#Столкновение#Водитель#Екатеринбург#Авария#Массовая авария
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