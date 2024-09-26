Два человека оказались в больнице после массового ДТП под Нижним Тагилом

Posted 26 сентября, 09:03
Published 26 сентября, 09:03
Modified 26 сентября, 09:05
Updated 26 сентября, 09:05
Авария случилась 25 сентября днем на 169 км автодороги «Екатеринбург -Нижний Тагил — Серов».
По предварительной информации 60-летний мужчина за рулем Nissan выезжал на главную дорогу от кафе. Он не пропустил грузовик DAF и в результате случилось столкновение. Большегруз от удара отлетел в другой грузовик, стоящий около дороги, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Из-за столкновения водитель и пассажирка получили травмы. Они были доставлены в больницу.
По данным инспекторов, в автомобиле была семейная пара. Они являются жителями Югры. Направлялась пара в сторону Екатеринбурга. Очевидцы утверждают, что мужчина выезжал с территории кафе и решил выполнить запрещенный разворот. Из-за этого и случилась авария.
Водители большегрузов оба получили административные протоколы. Это случилось потому, что у них обоих были найдены нарушения.
Напомним, ранее в Верхней Пышме женщина отсудила 39 тысяч рублей у больницы из-за ДТП со шлагбаумом.