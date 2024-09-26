Два человека оказались в больнице после массового ДТП под Нижним Тагилом

По предварительной информации 60-летний мужчина за рулем Nissan выезжал на главную дорогу от кафе. Он не пропустил грузовик DAF и в результате случилось столкновение. Большегруз от удара отлетел в другой грузовик, стоящий около дороги, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.