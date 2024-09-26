Две студентки пропали в Екатеринбурге и были найдены без сознания

24 сентября одна из девушек отпросилась у матери на ночевку у подруги, с которой она учится вместе в колледже. Подруга была дома одна, ее мама и сестра уехали к дедушке в другой регион. Утром и днем 25 сентября екатеринбурженка не объявилась, пишет Ура.ру.