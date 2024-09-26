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Posted 26 сентября, 08:56

Published 26 сентября, 08:56

Modified 26 сентября, 08:58

Updated 26 сентября, 08:58

Две студентки пропали в Екатеринбурге и были найдены без сознания

Две студентки пропали в Екатеринбурге и были найдены без сознания

26 сентября 2024, 08:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге исчезли две 16-летние девушки. Позже их нашли в бессознательном состоянии.

24 сентября одна из девушек отпросилась у матери на ночевку у подруги, с которой она учится вместе в колледже. Подруга была дома одна, ее мама и сестра уехали к дедушке в другой регион. Утром и днем 25 сентября екатеринбурженка не объявилась, пишет Ура.ру.

Мать девушки забеспокоилась и обратилась в полицию. Вскоре выяснилось, что подруги вместе вышли ночью из дома, а затем их без сознания забрали в больницу на скорой. Предположительно, они отравились сильнодействующими лекарствами. Сейчас угрозы их жизни нет.

Напомним, под Верхней Пышмой была найдена 12-летняя девочка с серьезными травмами. Вскоре был задержан юноша, подозреваемый в нападении на школьницу.

Тело человека найдено под окнами дома в Нижнем Тагиле
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