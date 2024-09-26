tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 20:21

Published 26 сентября, 20:21

Modified 26 сентября, 20:24

Updated 26 сентября, 20:24

Эксперт рассказал, чем опасно недофинансирование работ по содержанию домов

26 сентября 2024, 20:21
Представители сферы ЖКХ сообщили, что Российские регионы готовы к новому отопительному сезону на 75%—95%. Износ системы отопления и аномальный мороз прошлой зимы привели к авариям и проблемам с инфраструктурой ЖКХ во многих регионах.

Эксперты указывают, что перебои в работе отопительного комплекса имеют накопительный характер.

О чем говорит рост числа аварий в российском ЖКХ, в эфире Общественной службы новостей рассказал президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость Никита Чулочников.

«По состоянию на середину января 2024 года, крупные аварии были выявлены в 26 субъектах федерации, преимущественно в местах с высокой плотностью проживаний, где пострадали минимум 345 тыс. жителей и более 5 750 домов. Управляющим организациям не хватает финансирования по статье — содержание и ремонт жилого помещения, а это то, на что существуют УК. Тарифное регулирование повышается в сторону ресурсоснабжающих организаций, а на жилищные услуги — капремонт, содержание, эксплуатация, индексаций размеров оплаты не происходит».

Из-за недофинансирования текущих работ по содержанию домов будут увеличиваться затраты на проведение капремонта, чему поспособствует ускоренное выбытие инженерных систем, пояснил эксперт.

Подпишитесь
Популярное