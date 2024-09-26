Эксперт рассказал, чем опасно недофинансирование работ по содержанию домов

Представители сферы ЖКХ сообщили, что Российские регионы готовы к новому отопительному сезону на 75%—95%. Износ системы отопления и аномальный мороз прошлой зимы привели к авариям и проблемам с инфраструктурой ЖКХ во многих регионах.