Эксперт рассказал, чем опасно недофинансирование работ по содержанию домов

Posted 26 сентября, 20:21
Published 26 сентября, 20:21
Modified 26 сентября, 20:24
Updated 26 сентября, 20:24
Эксперты указывают, что перебои в работе отопительного комплекса имеют накопительный характер.
О чем говорит рост числа аварий в российском ЖКХ, в эфире Общественной службы новостей рассказал президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость Никита Чулочников.
«По состоянию на середину января 2024 года, крупные аварии были выявлены в 26 субъектах федерации, преимущественно в местах с высокой плотностью проживаний, где пострадали минимум 345 тыс. жителей и более 5 750 домов. Управляющим организациям не хватает финансирования по статье — содержание и ремонт жилого помещения, а это то, на что существуют УК. Тарифное регулирование повышается в сторону ресурсоснабжающих организаций, а на жилищные услуги — капремонт, содержание, эксплуатация, индексаций размеров оплаты не происходит».
Из-за недофинансирования текущих работ по содержанию домов будут увеличиваться затраты на проведение капремонта, чему поспособствует ускоренное выбытие инженерных систем, пояснил эксперт.