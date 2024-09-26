Эксперты подвели итоги НРФ «Регионы» в Екатеринбурге

Замгендиректора по региональной рекламе «ГПМ Реклама» Илья Попов рассказал, что российская экономика входит в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности. На сегодняшний день количество малых и средних предприятий в стране по сравнению с 2023 годом выросло на 4,5 процента. Как показывают результаты исследования, организованного «ГПМ Реклама» и НАФИ, 63 процента участников опроса отмечают положительное отношение к российским брендам, а 79 процентов респондентов заявили, что ожидают их усиления на рынке. По словам Ильи Попова, вложения в рекламу позволяют бизнесменам наращивать долю и влияние на локальных рынках, позволяя им выйти на федеральный уровень.