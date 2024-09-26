Эксперты подвели итоги НРФ «Регионы» в Екатеринбурге

Posted 26 сентября, 10:10
Published 26 сентября, 10:10
Modified 26 сентября, 10:42
Updated 26 сентября, 10:42
Участниками НРФ «Регионы» стали более 2000 человек, а деловая программа форума включала в себя выступления более 150 спикеров. Трансляция главной стратегической сессии в соцсети «ВКонтакте» собрала 28,5 тысячи просмотров. В медиапространстве событие освещали медиахолдинг 1MI и издание TagilCity.
В рамках стратегической сессии ведущие представители рынка рекламной индустрии представили анализ основных изменений в этой сфере за последний год. Кроме этого, участники рассмотрели запросы, поступившие от рекламодателей из регионов, и обсудили влияние цифровизации на эффективность коммуникации с потребителями.
Как следует из данных, представленных Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), за первые шесть месяцев 2024 года объем рекламного рынка достиг пятидесяти восьми миллиардов рублей. При этом показатель темпов роста составил 17 процентов. По объему вложений в рекламу Екатеринбург занял третью позицию после Москвы и Санкт-Петербурга. За год здесь вложения увеличились на 23 процента.
Замгендиректора по региональной рекламе «ГПМ Реклама» Илья Попов рассказал, что российская экономика входит в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности. На сегодняшний день количество малых и средних предприятий в стране по сравнению с 2023 годом выросло на 4,5 процента. Как показывают результаты исследования, организованного «ГПМ Реклама» и НАФИ, 63 процента участников опроса отмечают положительное отношение к российским брендам, а 79 процентов респондентов заявили, что ожидают их усиления на рынке. По словам Ильи Попова, вложения в рекламу позволяют бизнесменам наращивать долю и влияние на локальных рынках, позволяя им выйти на федеральный уровень.
Обратим внимание, что НРФ «Регионы» в 2024 году состоялся в обновленном формате и стал частью Национальной недели HR и рекламы. Мероприятие проходило в Екатеринбурге 16–20 сентября. К нему присоединились более четырех тысяч человек. Форум завершился торжественным вручением наград победителям Первого регионального фестиваля рекламы, став знаковым событием в рамках Национальной недели HR и рекламы.