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Posted 26 сентября, 04:51

Published 26 сентября, 04:51

Modified 26 сентября, 04:53

Updated 26 сентября, 04:53

Хлебобулочные изделия в Екатеринбурге подорожают вслед за маслом

Хлебобулочные изделия в Екатеринбурге подорожают вслед за маслом

26 сентября 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге станут дороже хлебобулочные изделия после увеличения цен на сливочное масло.

В городе станут дороже товары, которые изготавливаются с применением масла. Так, например, это хлебная продукция, а также кондитерские товары, рассказала глава Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Вера Соловьева.

Как рассказали специалисты, на подорожание продуктов оказывают влияние инфляция, нехватка работников на предприятиях и увеличение зарплат для того, чтобы удержать кадры, а также повышенная ключевая ставка.

Напомним, сливочное масло в Екатеринбурге стало стоить дороже 200 рублей.

Названа возможная причина подорожания молочной продукции в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Экономика#Цены#Стоимость#Инфляция#Продукция#Подорожание#Хлебобулочные изделия#Екатеринбург
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