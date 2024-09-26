Хлебобулочные изделия в Екатеринбурге подорожают вслед за маслом

Posted 26 сентября, 04:51
Published 26 сентября, 04:51
Modified 26 сентября, 04:53
Updated 26 сентября, 04:53
В городе станут дороже товары, которые изготавливаются с применением масла. Так, например, это хлебная продукция, а также кондитерские товары, рассказала глава Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Вера Соловьева.
Как рассказали специалисты, на подорожание продуктов оказывают влияние инфляция, нехватка работников на предприятиях и увеличение зарплат для того, чтобы удержать кадры, а также повышенная ключевая ставка.
Напомним, сливочное масло в Екатеринбурге стало стоить дороже 200 рублей.