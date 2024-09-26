Китайские автомобили стали в 4 раза чаще поставлять в Екатеринбург

Posted 26 сентября, 11:36
Published 26 сентября, 11:36
Modified 26 сентября, 11:38
Updated 26 сентября, 11:38
Так, на уральской таможне было зарегистрировано около трех тысяч легковых машин из других стран. Чаще всего регистрировались марки Chery, Geely и Changan из Китая, рассказали в пресс-службе ведомства.
Общая сумма утильсбора оказалась больше показателя минувшего года в несколько раз. Она оказалась выше 170 миллионов рублей.
Напомним, с начала октября 2024 года в РФ станет больше утильсбор для иномарок. Индексация имеет связь с объемом автомобильного двигателя, а у грузовиков она зависит от массы и года выпуска.