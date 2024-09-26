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Posted 26 сентября, 11:36

Published 26 сентября, 11:36

Modified 26 сентября, 11:38

Updated 26 сентября, 11:38

Китайские автомобили стали в 4 раза чаще поставлять в Екатеринбург

Китайские автомобили стали в 4 раза чаще поставлять в Екатеринбург

26 сентября 2024, 11:36
В Екатеринбург стали поставлять китайские транспортные средства в 4 раза чаще с начала 2024 года.

Так, на уральской таможне было зарегистрировано около трех тысяч легковых машин из других стран. Чаще всего регистрировались марки Chery, Geely и Changan из Китая, рассказали в пресс-службе ведомства.

Общая сумма утильсбора оказалась больше показателя минувшего года в несколько раз. Она оказалась выше 170 миллионов рублей.

Напомним, с начала октября 2024 года в РФ станет больше утильсбор для иномарок. Индексация имеет связь с объемом автомобильного двигателя, а у грузовиков она зависит от массы и года выпуска.

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#Елизавета Зиборова#Экономика#Транспорт#Статистика#Автомобиль#Екатеринбург
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