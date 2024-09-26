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Posted 26 сентября, 04:23

Published 26 сентября, 04:23

Modified 26 сентября, 04:25

Updated 26 сентября, 04:25

Малина и клубника снова выросли в Свердловской области

Малина и клубника снова выросли в Свердловской области

26 сентября 2024, 04:23
Фото: 1MI
В садах Свердловской области снова созрели клубника и малина, несмотря на осеннюю погоду.

Ягоды снова появились, несмотря на наступившую осень и низкий уровень температуры, рассказали в группе ВКонтакте «Фермеры, садоводы Екатеринбурга».

Фото: Группа ВКонтакте «Фермеры, садоводы Екатеринбурга»

При этом выросли не несколько ягод, а целые кусты. Садоводы собрали несколько ведерок плодов.

Напомним, леса Свердловской области были признаны самыми пригодными для похода за грибами. По мнению специалистов, лучше всего отправляться в Сысертский, Первоуральский или Белоярский районы.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Урожай#Окружающая среда#Природа#Осень#Малина#Кусты#Ягоды#Екатеринбург#Клубника
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