Малина и клубника снова выросли в Свердловской области

Posted 26 сентября, 04:23
Published 26 сентября, 04:23
Modified 26 сентября, 04:25
Updated 26 сентября, 04:25
Ягоды снова появились, несмотря на наступившую осень и низкий уровень температуры, рассказали в группе ВКонтакте «Фермеры, садоводы Екатеринбурга».
При этом выросли не несколько ягод, а целые кусты. Садоводы собрали несколько ведерок плодов.
Напомним, леса Свердловской области были признаны самыми пригодными для похода за грибами. По мнению специалистов, лучше всего отправляться в Сысертский, Первоуральский или Белоярский районы.