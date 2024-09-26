Модульбанк начал предоставлять услугу «консалтинг для селлеров»

Модульбанк уже зарекомендовал себя на рынке, предлагая решения для продавцов на маркетплейсах. Несколько лет назад банк запустил специальные тарифы для селлеров, а также ввел возможность перевода доходов от продаж на счета физических лиц и осуществления расчетов с партнерами в 12 различных валютах. В России к услугам Модульбанка уже подключено несколько десятков тысяч компаний, которые закупают товары в Китае, Турции, Киргизии, Узбекистане и нуждаются в комплексном банковском обслуживании для сопровождения этих закупок.