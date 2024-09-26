Модульбанк начал предоставлять услугу «консалтинг для селлеров»

Posted 26 сентября, 06:54
Published 26 сентября, 06:54
Modified 26 сентября, 06:54
Updated 26 сентября, 06:54
Работа маркетплейсов существенно облегчается благодаря банкам, предлагающим широкий спектр финансовых и нефинансовых продуктов, которые делают процесс торговли максимально комфортным как для продавцов, так и для покупателей. Об этом информирует inkazan.ru.
На текущий момент российские банки предоставляют продавцам на маркетплейсах такие услуги, как эквайринг, страхование, консультации, удобную логистику, программы лояльности и даже обучающие курсы. Это позволяет предпринимателям оптимизировать их бизнес-процессы и увеличивать прибыль с одновременным снижением рисков.
Например, Модульбанк, который позиционирует себя как предпринимательский хаб, запустил сервис «консалтинг для селлеров», который включает в себя полный комплекс услуг по ведению карточек товаров на маркетплейсах. Это подразумевает ведение отдельных товарных карточек на торговых площадках командой банка.
Как пояснила член правления Модульбанка, руководитель направления по работе с маркетплейсами Светлана Годлина, предложенная инициатива включает в себя, среди прочего, экспертизу банковскими специалистами карточек товаров, SEO-оптимизацию, анализ юнит-экономики и настройку рекламных акций, по итогам которой будет составлен отчет.
Модульбанк уже зарекомендовал себя на рынке, предлагая решения для продавцов на маркетплейсах. Несколько лет назад банк запустил специальные тарифы для селлеров, а также ввел возможность перевода доходов от продаж на счета физических лиц и осуществления расчетов с партнерами в 12 различных валютах. В России к услугам Модульбанка уже подключено несколько десятков тысяч компаний, которые закупают товары в Китае, Турции, Киргизии, Узбекистане и нуждаются в комплексном банковском обслуживании для сопровождения этих закупок.
В настоящее время «Точка» (банк) предлагает всестороннюю поддержку продавцам на маркетплейсах, помогая им с регистрацией и расширением бизнеса на таких платформах, как Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». В то же время Сбербанк совместно с «Эвотор» запустил новый маркетплейс «на_полке», который ориентирован на оптовые закупки товаров для розничных клиентов.
При грамотном управлении маркетплейсы могут стать источником высокой прибыли. К их преимуществам относятся широкий доступ к аудитории, удобство пользователей, экономия времени и ресурсов, а также эффективное использование данных. Кроме того, новые банковские продукты помогают продавцам адаптировать свои стратегии продаж для привлечения как можно большего числа покупателей.