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Posted 26 сентября, 09:18

Published 26 сентября, 09:18

Modified 26 сентября, 09:20

Updated 26 сентября, 09:20

Второй труп за один день обнаружен на улицах Екатеринбурга

На улицах Екатеринбурга обнаружено тело мужчины

26 сентября 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney

Второй труп за один день обнаружен на улицах Екатеринбурга

В Екатеринбурге обнаружен труп 48-летнего мужчины. Это уже вторая страшная находка на улицах города за один день.

Второй труп за один день обнаружен 26 сентября в столице Урала. Тело найдено в одном из парков города.

Умерший, скорее всего был бездомным. Полиции предстоит установить личность погибшего, а также причины произошедшего.

Предварительно, смерть не криминального характера, пишет «Злой Екатеринбург».

Официальной информации о данном происшествии пока не поступало.

Напомним, 26 сентября утром в Екатеринбурге на остановке Кирова обнаружено тело человека.

Тело человека найдено под окнами дома в Нижнем Тагиле
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