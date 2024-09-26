На улицах Екатеринбурга обнаружено тело мужчины

Posted 26 сентября, 09:18
Published 26 сентября, 09:18
Modified 26 сентября, 09:20
Updated 26 сентября, 09:20
Второй труп за один день обнаружен 26 сентября в столице Урала. Тело найдено в одном из парков города.
Умерший, скорее всего был бездомным. Полиции предстоит установить личность погибшего, а также причины произошедшего.
Предварительно, смерть не криминального характера, пишет «Злой Екатеринбург».
Официальной информации о данном происшествии пока не поступало.
Напомним, 26 сентября утром в Екатеринбурге на остановке Кирова обнаружено тело человека.