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Posted 26 сентября, 13:27

Published 26 сентября, 13:27

Modified 26 сентября, 13:29

Updated 26 сентября, 13:29

На Урале составлен рейтинг лучших рекламных агентств

На Урале составлен рейтинг лучших рекламных агентств

26 сентября 2024, 13:27
Фото: АКАР Урал
Ежегодный рейтинг рекламных агентств Урала составили в Екатеринбурге. Итоги были подведены 20 сентября.

Результаты были озвучены на Национальном рекламном форуме «Регионы». Рейтинг составляет каждый год АКАР Урал (представительство Ассоциации коммуникационных агентств России). Целью является отражение динамики рекламной отрасли в Уральском Федеральном округе.

В этом новом рейтинге были представлены 26 компаний. Это на шесть больше, чем в 2023 году. А заявки в 2024 году подали 40 агентств. Учитывался оборот компаний за прошлый год за услуги различной рекламы: телевидение, пресса, радио и так далее.

Сергей Балакирев, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал, считает, что не только крупные компании занимают лидирующие места и достигают успехов в отрасли рекламы. На сегодняшний день в рейтинг пробиваются также и небольшие агентства.

В рейтинге участвовали различные представительства из Свердловской области, а также Пермского края, Тюменской и Челябинской областей. Их работу в различных категориях оценивали эксперты из более 90 компаний-рекламодателей со всей Российской Федерации.

По итогам, выяснилось, что совокупный оборот агентств возрос с 2023 года с 2,7 млрд до 4,2 млрд (учитывались только участники рейтинга). Лидерами стали Be Brand People, AMG и «Арифметика». По финансовым показателем всех обошло агентство Be Brand People.

Интересующимся, можно увидеть все данные рейтинга на сайте https://rrau.ru/

Ранее на TagilCity.ru была опубликована информация о победителях 1-го регионального фестиваля рекламы.

#Евгения Сафина#Общество#Рейтинг#Реклама#Екатеринбург
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