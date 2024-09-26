На Урале составлен рейтинг лучших рекламных агентств

В этом новом рейтинге были представлены 26 компаний. Это на шесть больше, чем в 2023 году. А заявки в 2024 году подали 40 агентств. Учитывался оборот компаний за прошлый год за услуги различной рекламы: телевидение, пресса, радио и так далее.