На Урале составлен рейтинг лучших рекламных агентств

Posted 26 сентября, 13:27
Published 26 сентября, 13:27
Modified 26 сентября, 13:29
Updated 26 сентября, 13:29
Результаты были озвучены на Национальном рекламном форуме «Регионы». Рейтинг составляет каждый год АКАР Урал (представительство Ассоциации коммуникационных агентств России). Целью является отражение динамики рекламной отрасли в Уральском Федеральном округе.
В этом новом рейтинге были представлены 26 компаний. Это на шесть больше, чем в 2023 году. А заявки в 2024 году подали 40 агентств. Учитывался оборот компаний за прошлый год за услуги различной рекламы: телевидение, пресса, радио и так далее.
Сергей Балакирев, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал, считает, что не только крупные компании занимают лидирующие места и достигают успехов в отрасли рекламы. На сегодняшний день в рейтинг пробиваются также и небольшие агентства.
В рейтинге участвовали различные представительства из Свердловской области, а также Пермского края, Тюменской и Челябинской областей. Их работу в различных категориях оценивали эксперты из более 90 компаний-рекламодателей со всей Российской Федерации.
По итогам, выяснилось, что совокупный оборот агентств возрос с 2023 года с 2,7 млрд до 4,2 млрд (учитывались только участники рейтинга). Лидерами стали Be Brand People, AMG и «Арифметика». По финансовым показателем всех обошло агентство Be Brand People.
Интересующимся, можно увидеть все данные рейтинга на сайте https://rrau.ru/
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