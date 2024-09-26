Плитку и подошву обуви очистите за минуту: четыре улетных трюка с туалетным ершиком

Posted 26 сентября, 12:23
Published 26 сентября, 12:23
Modified 26 сентября, 12:25
Updated 26 сентября, 12:25
Туалетный ершик — это, по сути, щетка на длинной ручке с длинной и довольно жесткой щетиной, которая отлично может справиться с любыми загрязнениями как дома, так и в автомобиле. Эксперт по домоводству, автор и ведущая YouTube-канала «Советы для дома» Анна рассказывает о необычных способах применения этого гигиенического аксессуара.
Например, ершик прекрасно подходит для чистки межплиточных швов в ванной, на кухне или на балконе. Они очень быстро загрязняются, что портит внешний вид даже самой красивой плитки.
Эту проблему легко решить. Приготовьте пасту из соды и небольшого количества воды, распределите средство по межплиточным швам. Дальше приступайте к их очистке, используя ершик. В сочетании с содовой пастой он прекрасно отмоет швы от грязи. После очистки протрите плитку влажной тряпкой и дайте швам хорошо просохнуть, — рекомендует блогер.
Ершик на длинной ручке позволяет быстро отмыть большую поверхность без каких-либо усилий. С обычной щеткой пришлось бы возиться намного дольше.
Также ершик прекрасно подходит для очистки ребристой подошвы уличной обуви. Обычно на подошве человек приносит домой много грязи. Отмыть идеально обувь тряпкой не получается, поэтому приходится использовать щетку. Щетинки туалетного ершика вычищают грязь даже из самых труднодоступных частей подошвы.
В автомобиле можно использовать ершик для очистки дисков. Обрызгайте их шампунем или пеной, которой вы обычно моете машину. Теперь слегка намочите ершик и приступайте к мытью. С его помощью вы сможете очистить все труднодоступные участки, не испачкав при этом руки. Кстати, помимо дисков ершиком также прекрасно можно очистить подкрылки.
Кроме того, ершиком можно чистить коврики в машине — как резиновые, так и войлочные. Отрежьте у ершика верхнюю широкую часть ручки, вставьте его в шуруповерт — получилась импровизированная механическая щетка. В машинные коврики легко забивается пыль и грязь, а чистка ершиком позволит привести его в идеальное состояние.
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