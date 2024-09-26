Плитку и подошву обуви очистите за минуту: четыре улетных трюка с туалетным ершиком

В автомобиле можно использовать ершик для очистки дисков. Обрызгайте их шампунем или пеной, которой вы обычно моете машину. Теперь слегка намочите ершик и приступайте к мытью. С его помощью вы сможете очистить все труднодоступные участки, не испачкав при этом руки. Кстати, помимо дисков ершиком также прекрасно можно очистить подкрылки.