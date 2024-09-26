Полицейские изъяли 76 поддельных купюр в Свердловской области

Posted 26 сентября, 03:46
Published 26 сентября, 03:46
Modified 26 сентября, 03:48
Updated 26 сентября, 03:48
Всего произошло 59 преступлений с фальшивыми банкнотами. Изъятые купюры в большинстве случаев выпущены ЦБ.
Поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей обнаружено 36 штук, две тысячи — пять штук, а тысячных купюр — 27 штук. Также были выявлены четыре купюры иностранной валюты, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
В случае, если свердловчане сами заметили подделку, они должны обратиться в полицию или в банк. Отдавать фальшивые деньги другим людям или пускать их в оборот запрещено.
Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле к трем годам тюрьмы приговорили двух жителей Самары, которые занимались сбытом поддельных денег.