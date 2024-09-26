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Posted 26 сентября, 03:46

Published 26 сентября, 03:46

Modified 26 сентября, 03:48

Updated 26 сентября, 03:48

Полицейские изъяли 76 поддельных купюр в Свердловской области

Полицейские изъяли 76 поддельных купюр в Свердловской области

26 сентября 2024, 03:46
Фото: 1MI
Сотрудники правоохранительных органов в Свердловской области изъяли из оборота 76 поддельных купюр в 2024 году.

Всего произошло 59 преступлений с фальшивыми банкнотами. Изъятые купюры в большинстве случаев выпущены ЦБ.

Поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей обнаружено 36 штук, две тысячи — пять штук, а тысячных купюр — 27 штук. Также были выявлены четыре купюры иностранной валюты, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

В случае, если свердловчане сами заметили подделку, они должны обратиться в полицию или в банк. Отдавать фальшивые деньги другим людям или пускать их в оборот запрещено.

Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле к трем годам тюрьмы приговорили двух жителей Самары, которые занимались сбытом поддельных денег.

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