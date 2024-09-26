Полиция Екатеринбурга ночью ловила мигрантов и нарушителей ПДД

Масштабный рейд прошел в трех районах — Академическом, Ленинском и Верх-Исетском. 36 человек попали в поле зрения полиции. Силовики работали совместно с Росгвардией, кинологами и специалистами в сфере миграции. Выявлено шесть незаконных мигрантов, которые теперь будут депортированы из страны.