tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 15:42

Published 26 сентября, 15:42

Modified 26 сентября, 15:44

Updated 26 сентября, 15:44

В Екатеринбурге полиция снова ловила мигрантов и водителей-нарушителей

Полиция Екатеринбурга ночью ловила мигрантов и нарушителей ПДД

26 сентября 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге полиция снова ловила мигрантов и водителей-нарушителей

Сюжет
Мигранты
Шесть незаконных мигрантов и множество водителей, нарушавших правила дорожного движения, поймала полиция Екатеринбурга за одну ночь.

В ночь на четверг, 26 сентября, в Екатеринбурге прошел рейд по выявлению нарушителей закона. Правоохранители искали незаконных гастарбайтеров, а также водителей-нарушителей, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Фото: УМВД по г. Екатеринбургу

Масштабный рейд прошел в трех районах — Академическом, Ленинском и Верх-Исетском. 36 человек попали в поле зрения полиции. Силовики работали совместно с Росгвардией, кинологами и специалистами в сфере миграции. Выявлено шесть незаконных мигрантов, которые теперь будут депортированы из страны.

Ранее свердловский правозащитник назвал причины, по которым мигранты совершают преступления на территории России.

Тысячи мигрантов в Свердловской области поставлены на воинский учет
Узнать подробнее
Читайте также:
В филиале Средней Азии в Екатеринбурге опять прошла облава на мигрантовВ Свердловской области силовики рассказали подробности рейда в КольцовоМигранты разбежались при виде силовиков в Екатеринбурге
#Лидия Шиманаева#Общество#Полиция#Рейд#Мигранты#Нарушения#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Проверки#Профилактический рейд
Подпишитесь
Популярное