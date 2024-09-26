Попавшего в ДТП водителя в Екатеринбурге спасли таксист с пассажиром

Так как в иномарке из-под капота пошел дым, таксист вместе с пассажиром пришли на помощь пострадавшему. Они вытащили водителя каршерингингового автомобиля, у которого была сломана рука и отключили аккумулятор, чтобы машина не вспыхнула. Затем спасители вызвали экстренные службы к месту аварии, пишет «КП-Екатеринбург».