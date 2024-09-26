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Posted 26 сентября, 15:44

Published 26 сентября, 15:44

Modified 26 сентября, 15:46

Updated 26 сентября, 15:46

Попавшего в ДТП водителя в Екатеринбурге спасли таксист с пассажиром

Попавшего в ДТП водителя в Екатеринбурге спасли таксист с пассажиром

26 сентября 2024, 15:44
Фото: 1MI
Таксист и его пассажир спасли из аварии водителя иномарки, который врезался в дерево.

ДТП случилось 22 сентября 2024 года. На Кольцовском тракте водитель Volkswagen вылетел с трассы и влетел в дерево. Это заметил мужчина за рулем «Яндекс Такси».

Так как в иномарке из-под капота пошел дым, таксист вместе с пассажиром пришли на помощь пострадавшему. Они вытащили водителя каршерингингового автомобиля, у которого была сломана рука и отключили аккумулятор, чтобы машина не вспыхнула. Затем спасители вызвали экстренные службы к месту аварии, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, что трое детей пострадали по вине пьяного отца, водителя иномарки, который устроил аварию в Екатеринбурге.

187 ДТП с участием детей произошло в Свердловской области с начала года
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#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#Полиция#Такси#Водитель#Пассажир#18+#Екатеринбург#Авария
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