Поздравительное видео с вершины горы едва не обернулось гибелью для тагильчанина

Но утром он решил выживать до конца, удалил пессимистичные видео и решил идти. На одном из участков появился сигнал на телефоне. Тельману позвонили из полиции и МЧС, однако в итоге он сам обнаружил потерянную метку и смог выйти на группу рабочих одного из местных предприятий. Его напоили чаем и отогрели, а чуть позднее турист встретился с друзьями.