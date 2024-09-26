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Posted 26 сентября, 16:23

Published 26 сентября, 16:23

Modified 26 сентября, 16:25

Updated 26 сентября, 16:25

Житель Тагила хотел записать видео для сына в горах, но чуть не погиб

Поздравительное видео с вершины горы едва не обернулось гибелью для тагильчанина

26 сентября 2024, 16:23
Фото: 1MI

Житель Тагила хотел записать видео для сына в горах, но чуть не погиб

Житель Нижнего Тагила отправился в поход в горы, записал видео для сына, заблудился, попрощался с родными в отдельном ролике, а потом удалил из телефона весь негатив и нашел дорогу домой.

Тагильчанин Тельман Керимов отправился в поход в горы вместе с друзьями 23 сентября. Для восхождения они выбрали Конжаковский Камень, это самый высокий пик Среднего Урала. Приехав в Карпинск, мужчины начали восхождение, но потом Керимов отделился от группы и чуть не распрощался с жизнью. Своей историей он поделился с «КП — Екатеринбург».

Турист обязательно хотел добраться до пика, чтобы поздравить с днем рождения 10-летнего сына. Он ушел от приятелей и дошел до вершины, когда его настигла непогода. Видимость была почти нулевой, дул сильный ветер, но опытный в таких делах тагильчанин все же нашел дорогу на вершину. Сняв видео, он пошел вниз, но потерял метки.

Ночевать ему пришлось прямо в горах. При себе у мужчины было необходимое снаряжение, он смог развести костер, но дров было очень мало. Вокруг собрались волки, а баллончик-отпугиватель замерз. Турист провел бессонную ночь и успел записать обращения к родным и близким.

Но утром он решил выживать до конца, удалил пессимистичные видео и решил идти. На одном из участков появился сигнал на телефоне. Тельману позвонили из полиции и МЧС, однако в итоге он сам обнаружил потерянную метку и смог выйти на группу рабочих одного из местных предприятий. Его напоили чаем и отогрели, а чуть позднее турист встретился с друзьями.

Тельмана Керимова осмотрели медики, он не пострадал. Сейчас он уже вернулся в Тагил и воссоединился с семьей.

В августе в горах погиб хореограф из Екатеринбурга Игорь Рамазанов.

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