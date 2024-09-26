Пьяная девушка в Ивделе управляла машиной без прав

Posted 26 сентября, 03:28
Published 26 сентября, 03:28
Modified 26 сентября, 03:30
Updated 26 сентября, 03:30
О том, что девушка в нетрезвом состоянии села за руль, автоинспекторам сообщил горожанин. Вскоре ее задержали, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Выяснилось, что девушка — уроженка ХМАО и ехала в Екатеринбург. Также у нее не оказалось водительских прав.
Напомним, у жителя Артинского района конфисковали его машину за управление в нетрезвом состоянии и без прав. Ранее его привлекали за эти же нарушения к административной ответственности.