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Posted 26 сентября, 03:28

Published 26 сентября, 03:28

Modified 26 сентября, 03:30

Updated 26 сентября, 03:30

Пьяная девушка в Ивделе управляла машиной без прав

Пьяная девушка в Ивделе управляла машиной без прав

26 сентября 2024, 03:28
Фото: 1MI
В Ивделе автоинспекторы поймали нетрезвую 22-летнюю девушку за рулем автомобиля Toyota Venza. Инцидент произошел на Атымской улице 24 сентября 2024 года.

О том, что девушка в нетрезвом состоянии села за руль, автоинспекторам сообщил горожанин. Вскоре ее задержали, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Выяснилось, что девушка — уроженка ХМАО и ехала в Екатеринбург. Также у нее не оказалось водительских прав.

Напомним, у жителя Артинского района конфисковали его машину за управление в нетрезвом состоянии и без прав. Ранее его привлекали за эти же нарушения к административной ответственности.

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