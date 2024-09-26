Пьяный водитель в Екатеринбурге влетел в машину и опрокинулся

В аварии пострадали водитель Haval и дети. Их отвезли в медучреждение. Известно, что дети не получили серьезных повреждений, так как были пристегнуты ремнями безопасности. По словам их отца, он накануне выпил алкоголь, а утром они поехали в Алапаевск, где проживают постоянно.