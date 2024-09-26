Пьяный водитель в Екатеринбурге влетел в машину и опрокинулся

Posted 26 сентября, 09:36
Published 26 сентября, 09:36
Modified 26 сентября, 09:38
Updated 26 сентября, 09:38
Водитель Mazda ехал в автомобиле со своими детьми: 12-летним мальчиком и девочками 7 и 10 лет. В какой-то момент он столкнулся с машиной Haval, а затем оказался на трамвайных путях, где легковой транспорт перевернулся, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
В аварии пострадали водитель Haval и дети. Их отвезли в медучреждение. Известно, что дети не получили серьезных повреждений, так как были пристегнуты ремнями безопасности. По словам их отца, он накануне выпил алкоголь, а утром они поехали в Алапаевск, где проживают постоянно.
Напомним, 25 сентября 2024 года под Нижним Тагилом столкнулись три машины. В аварии пострадали два человека