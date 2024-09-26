Пять лет получил военный в Нижнем Тагиле за дезертирство

Posted 26 сентября, 08:27
Published 26 сентября, 08:27
Modified 26 сентября, 08:29
Updated 26 сентября, 08:29
Суд прошел 23 сентября 2024 года. По итогам разбирательства на заседании, мужчина был признан виновным в совершении преступления.
Уточняется, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе военного гарнизонного суда.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что женщины в Свердловской области сдают тех, кто самовольно оставил часть. В частности, они сообщают о бывших сожителях и тех, кто должен платить детям алименты.