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Posted 26 сентября, 08:27

Published 26 сентября, 08:27

Modified 26 сентября, 08:29

Updated 26 сентября, 08:29

Пять лет получил военный в Нижнем Тагиле за дезертирство

Пять лет получил военный в Нижнем Тагиле за дезертирство

26 сентября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Гарнизонный военный суд Нижнего Тагила приговорил военного к 5,5 годам колонии общего режима за самовольное оставление части.

Суд прошел 23 сентября 2024 года. По итогам разбирательства на заседании, мужчина был признан виновным в совершении преступления.

Уточняется, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе военного гарнизонного суда.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что женщины в Свердловской области сдают тех, кто самовольно оставил часть. В частности, они сообщают о бывших сожителях и тех, кто должен платить детям алименты.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Криминал#Приговор#Колония#Дезертир#Екатеринбург
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