Пять улиц частично перекроют для проведения Крестного хода в Екатеринбурге

Крестный ход 29 сентября — ежегодное мероприятие в Екатеринбурге. Его также называют «детским», так как посвящен он началу учебного года в воскресных школах, работающих при храмах. Планируется, что к Крестному ходу присоединятся около тысячи человек, верующие съедутся из разных городов региона.