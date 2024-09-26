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Posted 26 сентября, 16:09

Published 26 сентября, 16:09

Modified 26 сентября, 16:11

Updated 26 сентября, 16:11

В Екатеринбурге ограничат движение на ряде улиц во время Крестного хода

Пять улиц частично перекроют для проведения Крестного хода в Екатеринбурге

26 сентября 2024, 16:09
Фото: 1MI

В Екатеринбурге ограничат движение на ряде улиц во время Крестного хода

Православные верующие соберутся на Крестный ход в Екатеринбурге днем в воскресенье, 29 сентября. На два часа будет частично ограничен проезд для автомобилистов по пяти участкам улиц.

Верующие начнут движение в 12:00 от церкви Владимирской иконы Божье Матери и проследуют до монастыря Святых царственных страстотерпцев. В это время водителям придется выбирать маршруты для объезда, проинформировали в мэрии Екатеринбурга.

Ограничения будут установлены на следующих участках: улице Байдукова (от территории Клинической больницы РЖД-Медицина до улицы Волжская); улице Волжской (от улицы Байдукова до улицы Решетская); улице Решетской (от улицы Волжская до улицы Леваневского); автодороге в поселок Шувакиш (от улицы Леваневского до улицы Зеленой); улице Зеленой (от автодороги в поселок Шувакиш до проезда под Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой), — пишет пресс-служба.

Крестный ход 29 сентября — ежегодное мероприятие в Екатеринбурге. Его также называют «детским», так как посвящен он началу учебного года в воскресных школах, работающих при храмах. Планируется, что к Крестному ходу присоединятся около тысячи человек, верующие съедутся из разных городов региона.

В июле на ежегодный крестный ход в память о царской семье собрались 45 тысяч человек.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Религия#Крестный ход#Дорожное движение#Екатеринбург#Перекрытие улицы
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