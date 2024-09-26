Пять улиц частично перекроют для проведения Крестного хода в Екатеринбурге

Posted 26 сентября, 16:09
Published 26 сентября, 16:09
Modified 26 сентября, 16:11
Updated 26 сентября, 16:11
Верующие начнут движение в 12:00 от церкви Владимирской иконы Божье Матери и проследуют до монастыря Святых царственных страстотерпцев. В это время водителям придется выбирать маршруты для объезда, проинформировали в мэрии Екатеринбурга.
Ограничения будут установлены на следующих участках: улице Байдукова (от территории Клинической больницы РЖД-Медицина до улицы Волжская); улице Волжской (от улицы Байдукова до улицы Решетская); улице Решетской (от улицы Волжская до улицы Леваневского); автодороге в поселок Шувакиш (от улицы Леваневского до улицы Зеленой); улице Зеленой (от автодороги в поселок Шувакиш до проезда под Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой), — пишет пресс-служба.
Крестный ход 29 сентября — ежегодное мероприятие в Екатеринбурге. Его также называют «детским», так как посвящен он началу учебного года в воскресных школах, работающих при храмах. Планируется, что к Крестному ходу присоединятся около тысячи человек, верующие съедутся из разных городов региона.
В июле на ежегодный крестный ход в память о царской семье собрались 45 тысяч человек.