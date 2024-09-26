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Posted 26 сентября, 14:08

Published 26 сентября, 14:08

Modified 26 сентября, 14:10

Updated 26 сентября, 14:10

Справится с ржавчиной и отмоет грязь с рук: на что еще способен обычный картофель

Справится с ржавчиной и отмоет грязь с рук: на что еще способен обычный картофель

26 сентября 2024, 14:08
Фото: 1MI/Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Мы называем картошку вторым хлебом. Это удивительный корнеплод растет практически на каждом дачном участке. Однако его не только употребляют в пищу: картошка обладает удивительными свойствами и поможет справиться с разными бытовыми проблемами.

Предлагаем вашему вниманию множество разных способов необычного применения картошки.

  • Чистка столового серебра. Сварите несколько клубней, остудите воду и поместите серебряные предметы в нее на несколько часов. Затем отполируйте их мягкой тканью.
  • Удаление жирных и масляных пятен. Картофельный крахмал эффективно удаляет пятна от жира и масла на одежде. Натрите пятно сырым картофелем и оставьте на некоторое время перед стиркой.
  • Удаление ржавчины с разных поверхностей.
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Для удаления ржавчины со сковородок, столовых приборов возьмите сырой картофель, разрежьте его пополам, обмакните в пищевую соду и потрите ржавую поверхность, — также советуют эксперты tut-news.ru.
  • Очистка окон и зеркал. Используйте половинку сырого картофеля для очистки окон и зеркал от грязи и разводов. Натрите картофелем, протрите поверхность сухой тканью или бумажным полотенцем.
  • Удаление запахов. Чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике, положите ломтик сырого картофеля внутрь. Он впитает запахи в течение нескольких часов.
  • Мытье рук. После работы на огороде с землей или длительной чистке овощей и фруктов руки могут окрашиваться. Смыть эту грязь водой практически не возможно. И тогда на помощь приходит картофельный сок. Выдавите немного сока из свежего натертого картофеля и протрите руки. Для хорошего эффекта втирайте в ладони кашицу.
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Картошку легко вырастить, а дома она пригодится по миллиону разных случаев. Фото: 1MI
  • Разведение цветов. Интересно, но черенок от розы прорастет и пустит корни в два раза быстрее, если посадить его в сырую картофелину. Питательная смесь из сахаров и крахмала очень понравится растению и принесет ему пользу.
  • Устранение царапин на кожаной обуви. Перед тем, как начистить ботинки кремом, протрите половинкой картофелины кожу. Царапины сгладятся и не будут так сильно бросаться в глаза.

И, конечно же, не стоит забывать о лечебных свойствах картофеля: им можно лечить ожоги, осветлять пигментные пятна, лечить гастрит, убирать темные круги под глазами.

Ранее эксперты рассказали об эффективных способах борьбы с проволочником на картофельном поле.

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