Справится с ржавчиной и отмоет грязь с рук: на что еще способен обычный картофель

Сюжет Дом и сад

Мы называем картошку вторым хлебом. Это удивительный корнеплод растет практически на каждом дачном участке. Однако его не только употребляют в пищу: картошка обладает удивительными свойствами и поможет справиться с разными бытовыми проблемами.