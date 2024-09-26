Справится с ржавчиной и отмоет грязь с рук: на что еще способен обычный картофель

Posted 26 сентября, 14:08
Published 26 сентября, 14:08
Modified 26 сентября, 14:10
Updated 26 сентября, 14:10
Предлагаем вашему вниманию множество разных способов необычного применения картошки.
Для удаления ржавчины со сковородок, столовых приборов возьмите сырой картофель, разрежьте его пополам, обмакните в пищевую соду и потрите ржавую поверхность, — также советуют эксперты tut-news.ru.
И, конечно же, не стоит забывать о лечебных свойствах картофеля: им можно лечить ожоги, осветлять пигментные пятна, лечить гастрит, убирать темные круги под глазами.
Ранее эксперты рассказали об эффективных способах борьбы с проволочником на картофельном поле.