Страшную черную плесень отмоете без усилий: эти средства навсегда избавят от проблемы

Чтобы плесень больше не появлялась, почините вентиляцию в помещении, установите вытяжные вентиляторы в ванной и на кухне. Нужно избегать скопления конденсата, проветривать помещение после принятия душа или приготовления пищи. Кроме того, необходимо регулярно проверять сантехнические узлы на наличие протечек. Используйте влагопоглотители или осушители воздуха в зонах с повышенной влажностью, а потенциальные места образования плесени обрабатывайте антисептиками.