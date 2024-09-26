tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 10:42

Published 26 сентября, 10:42

Modified 26 сентября, 10:44

Updated 26 сентября, 10:44

Страшную черную плесень отмоете без усилий: эти средства навсегда избавят от проблемы

Страшную черную плесень отмоете без усилий: эти средства навсегда избавят от проблемы

26 сентября 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Плесень очень неприятно выглядит и несет серьезную угрозу здоровью. Она вызывает аллергию и серьезные заболевания дыхательных путей. Делимся с вами эффективными методами профилактики и борьбы с плесенью.

Две наиболее распространенные причины образования плесени в доме, повышенная влажность и недостаточная вентиляция, часто идут рука об руку. На потолке и стенах постоянно скапливается конденсат, который является питательной средой для грибков. Также к образованию плесени может привести использование некачественных строительных материалов.

Удалять плесень самостоятельно можно только при соблюдении элементарных условий безопасности. Обязательно наденьте перчатки и респиратор, чтобы не вдыхать споры. Откройте окна и двери для доступа свежего воздуха. Детей, домашних животных и пожилых людей из помещения лучше убрать, чтобы не подвергать их риску контакта с опасными спорами.

Чтоб не стал таракан победителем: как отпугнуть вредителей натуральными средствами
Узнать подробнее

Есть несколько эффективных средств, которые помогают решить проблему с плесенью.

  • Уксус. Белый уксус — это естественный и недорогой способ уничтожить плесень. Налейте его в распылитель и нанесите на пораженные участки. Оставьте на час, затем протрите участок тряпкой.
  • Пищевая сода. Она не только очищает, но и нейтрализует запах. Разведите одну ложку в стакане воды и нанесите смесь на плесень. После этого потрите щеткой и промойте водой.
  • Бура. Смешайте один стакан буры с 4 литрами воды. Нанесите на плесень и оставьте, не смывая, чтобы предотвратить ее повторное появление.
Чтобы избавиться от плесени, нужно обрабатывать все поверхности, не пропуская ни участкаЧтобы избавиться от плесени, нужно обрабатывать все поверхности, не пропуская ни участка
Чтобы избавиться от плесени, нужно обрабатывать все поверхности, не пропуская ни участка. Фото: 1MI
  • Перекись водорода: Используйте 3-процентный раствор перекиси водорода. Опрыскайте пораженные участки и оставьте на 10 минут, затем протрите.
  • Отбеливатель (для труднодоступных мест и тяжелых случаев). Смесь отбеливателя и воды (одна часть отбеливателя на 10 частей воды) эффективно уничтожает плесень, но может повредить поверхности и ткани. Используйте только на белых и стойких поверхностях.

После нанесения выбранного раствора используйте щетку или губку для удаления плесени. Это поможет глубже проникнуть в поры материала и эффективнее удалить споры. Обязательно промойте очищенную поверхность чистой водой, чтобы удалить остатки раствора и плесени, затем тщательно высушите область.

Чтобы плесень больше не появлялась, почините вентиляцию в помещении, установите вытяжные вентиляторы в ванной и на кухне. Нужно избегать скопления конденсата, проветривать помещение после принятия душа или приготовления пищи. Кроме того, необходимо регулярно проверять сантехнические узлы на наличие протечек. Используйте влагопоглотители или осушители воздуха в зонах с повышенной влажностью, а потенциальные места образования плесени обрабатывайте антисептиками.

Ранее эксперты рассказали, как правильно утеплить деревянные и пластиковые окна на зиму.

Источник: ixbt.ru.

Не останется ни следов от ботинок, ни шерсти: найден идеальный способ чистки ковра
Узнать подробнее
Читайте также:
Не останется ни следов от ботинок, ни шерсти: найден идеальный способ чистки ковраКапроновые колготки не порвутся и не пойдут стрелами: вот секрет правильной стиркиНи копоти, ни известкового налета: подарите вторую жизнь старому чайнику
#Лидия Шиманаева#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Плесень#Способы#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Популярное