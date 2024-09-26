Суд над дезертиром, станция водоподготовки в Тагиле, спасение туриста и ДТП с детьми

Житель Нижнего Тагила заблудился в горах и чуть не погиб, когда решил в одиночку покорить самый высокий пик Свердловской области. Турист провел ночь на открытом воздухе в окружении диких зверей. Преодолев отчаянье, он все же решил искать дорогу и сумел выйти к людям.