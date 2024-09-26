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Posted 26 сентября, 16:49

Published 26 сентября, 16:49

Modified 26 сентября, 16:51

Updated 26 сентября, 16:51

Суд над дезертиром, станция водоподготовки в Тагиле, спасение туриста и ДТП с детьми

Суд над дезертиром, станция водоподготовки в Тагиле, спасение туриста и ДТП с детьми

26 сентября 2024, 16:49
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле вынесен приговор военному-дезертиру. В городе продолжается строительство станции водоподготовки. Тагильчанин заблудился в горах, но сумел найти дорогу. В Свердловской области в ДТП пострадали 187 детей. В регион завезли партию зараженных перцев. Подводим итоги за 26 сентября.

Пять с половиной лет лишения свободы получил военный, который самовольно оставил воинскую часть. Срок он будет отбывать в колонии общего режима. Приговор вынесен гарнизонным военным судом Нижнего Тагила.

Пять лет получил военный в Нижнем Тагиле за дезертирство
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Ход строительства станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле проинспектировали представители региональных властей. Это уникальный для Свердловской области проект. Рабочие уже начали возводить металлоконструкции. Каркас будет полностью готов к зиме.

Знаковая станция водоподготовки в Нижнем Тагиле обретает контуры
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Житель Нижнего Тагила заблудился в горах и чуть не погиб, когда решил в одиночку покорить самый высокий пик Свердловской области. Турист провел ночь на открытом воздухе в окружении диких зверей. Преодолев отчаянье, он все же решил искать дорогу и сумел выйти к людям.

Поздравительное видео с вершины горы едва не обернулось гибелью для тагильчанина
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В Свердловской области с начала 2024 года зарегистрировано почти 200 аварий с участием детей. Пострадали 204 ребенка, шесть дорожных происшествий закончились смертью несовершеннолетних. Один из последних случаев произошел накануне в Екатеринбурге, где перевернулся автомобиль с многодетной семьей.

187 ДТП с участием детей произошло в Свердловской области с начала года
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В Екатеринбург из Узбекистана завезли почти две тысячи тонн зараженных перцев. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в плодах вирус коричневой морщинистости плодов. Обычно им болеют помидоры, однако перцы также в группе риска. Партию овощей пришлось уничтожить.

В Екатеринбург завезли почти две тонны зараженных перцев
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