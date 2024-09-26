Суд над дезертиром, станция водоподготовки в Тагиле, спасение туриста и ДТП с детьми

Posted 26 сентября, 16:49
Published 26 сентября, 16:49
Modified 26 сентября, 16:51
Updated 26 сентября, 16:51
Пять с половиной лет лишения свободы получил военный, который самовольно оставил воинскую часть. Срок он будет отбывать в колонии общего режима. Приговор вынесен гарнизонным военным судом Нижнего Тагила.
Ход строительства станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле проинспектировали представители региональных властей. Это уникальный для Свердловской области проект. Рабочие уже начали возводить металлоконструкции. Каркас будет полностью готов к зиме.
Житель Нижнего Тагила заблудился в горах и чуть не погиб, когда решил в одиночку покорить самый высокий пик Свердловской области. Турист провел ночь на открытом воздухе в окружении диких зверей. Преодолев отчаянье, он все же решил искать дорогу и сумел выйти к людям.
В Свердловской области с начала 2024 года зарегистрировано почти 200 аварий с участием детей. Пострадали 204 ребенка, шесть дорожных происшествий закончились смертью несовершеннолетних. Один из последних случаев произошел накануне в Екатеринбурге, где перевернулся автомобиль с многодетной семьей.
В Екатеринбург из Узбекистана завезли почти две тысячи тонн зараженных перцев. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в плодах вирус коричневой морщинистости плодов. Обычно им болеют помидоры, однако перцы также в группе риска. Партию овощей пришлось уничтожить.