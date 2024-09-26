Трех «торговцев смертью» задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ

Все организаторы задержаны. У одного изъяли почти полкилограмма героина, который находился дома и в различных тайниках. Еще двое производили синтетические средства. У них обнаружили оборудование и шесть килограммов наркотиков, сообщили в УФСБ по Свердловской области.