Трех «торговцев смертью» задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ

Posted 26 сентября, 14:14
Published 26 сентября, 14:14
Modified 26 сентября, 14:16
Updated 26 сентября, 14:16
Совместная спецоперация проводилась 25 сентября 2024 года. Сотрудникам силовых структур удалось ликвидировать нарколабораторию, а также пресечь два канала распространения запрещенных веществ.
Все организаторы задержаны. У одного изъяли почти полкилограмма героина, который находился дома и в различных тайниках. Еще двое производили синтетические средства. У них обнаружили оборудование и шесть килограммов наркотиков, сообщили в УФСБ по Свердловской области.
На сегодняшний день всем трем фигурантам грозит уголовная ответственность за совершенные противоправные действия.
Ранее в деревне под Екатеринбургом также была накрыта нарколаборатория с 11 килограммами запрещенных веществ.