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Posted 26 сентября, 14:14

Published 26 сентября, 14:14

Modified 26 сентября, 14:16

Updated 26 сентября, 14:16

В Екатеринбурге накрыли подпольную нарколабораторию

Трех «торговцев смертью» задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ

26 сентября 2024, 14:14
Фото: УФСБ по Свердловской области

В Екатеринбурге накрыли подпольную нарколабораторию

Силовики УФСБ и полиции смогли задержать трех человек, которые распространяли наркотические средства в Свердловской области.

Совместная спецоперация проводилась 25 сентября 2024 года. Сотрудникам силовых структур удалось ликвидировать нарколабораторию, а также пресечь два канала распространения запрещенных веществ.

Все организаторы задержаны. У одного изъяли почти полкилограмма героина, который находился дома и в различных тайниках. Еще двое производили синтетические средства. У них обнаружили оборудование и шесть килограммов наркотиков, сообщили в УФСБ по Свердловской области.

Фото: УФСБ по Свердловской области

На сегодняшний день всем трем фигурантам грозит уголовная ответственность за совершенные противоправные действия.

Ранее в деревне под Екатеринбургом также была накрыта нарколаборатория с 11 килограммами запрещенных веществ.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Полиция#Задержание#Наркотики#Терроризм#18+#Екатеринбург#Нарколаборатория
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