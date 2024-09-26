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Posted 26 сентября, 09:53

Published 26 сентября, 09:53

Modified 26 сентября, 09:55

Updated 26 сентября, 09:55

В Екатеринбурге уничтожили две тонны опасных перцев

В Екатеринбург завезли почти две тонны зараженных перцев

26 сентября 2024, 09:53
Фото: 1MI

В Екатеринбурге уничтожили две тонны опасных перцев

В Екатеринбург завезли две тонных опасных перцев. Зараженные плоды пришлось ликвидировать.

В столицу Урала из Узбекистана завезли крупную партию сладкого и жгучего перца.

В ходе карантина были осмотрены и взяты на анализ образцы данных овощей.

По итогам исследования выяснилось, что перцы болеют опасным вирусом коричневой морщинистости плодов помидор. Данный вредитель является опасным. Поэтому было принято решение уничтожить зараженные овощи, сообщает региональный Россельхознадзор.

Ранее свердловские таможенники задержали партию зараженных импортных яблок.

В Свердловской области найдено более двух тонн сомнительных овощей и фруктов
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#Екатерина Смирнова#Общество#Овощи#Заболевание#Екатеринбург#Инцидент
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