В Екатеринбург завезли почти две тонны зараженных перцев

Posted 26 сентября, 09:53
Published 26 сентября, 09:53
Modified 26 сентября, 09:55
Updated 26 сентября, 09:55
В столицу Урала из Узбекистана завезли крупную партию сладкого и жгучего перца.
В ходе карантина были осмотрены и взяты на анализ образцы данных овощей.
По итогам исследования выяснилось, что перцы болеют опасным вирусом коричневой морщинистости плодов помидор. Данный вредитель является опасным. Поэтому было принято решение уничтожить зараженные овощи, сообщает региональный Россельхознадзор.
Ранее свердловские таможенники задержали партию зараженных импортных яблок.