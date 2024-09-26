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Posted 26 сентября, 06:46

Published 26 сентября, 06:46

Modified 26 сентября, 06:48

Updated 26 сентября, 06:48

В Екатеринбурге объяснили почему скорую приходится ждать 6 часов

В Екатеринбурге пациенты жалуются на многочасовое ожидание скорой помощи

26 сентября 2024, 06:46
Фото: 1MI

В Екатеринбурге объяснили почему скорую приходится ждать 6 часов

В Екатеринбурге медики объяснили, почему пациентам приходится ждать скорую помощь по шесть часов.

В столице Урала жители Сортировки часто ждут приезда скорой помощи очень долго, до шести часов. Медработники объяснили, отчего так происходит.

По словам сотрудников СМП в городе крайне мало неотложек. Так, например, в конце августа вместо 120 работало всего 43 бригады.

Кроме того, по решению руководства теперь в сменах работает по одному человеку. Доплата за повышенную нагрузку не предусмотрена. Из-за этого наблюдается текучка кадров и частые больничные у сотрудников.

Фельдшеры уже обращались с данной проблемой в прокуратуру. После этого им выдали премии за полгода, пишет Ural Mash.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудникам скорой помощи грозит лишение премии за медлительность.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Медицина#Скорая#Медики#Екатеринбург#Инцидент
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