В Екатеринбурге пациенты жалуются на многочасовое ожидание скорой помощи

Posted 26 сентября, 06:46
Published 26 сентября, 06:46
Modified 26 сентября, 06:48
Updated 26 сентября, 06:48
В столице Урала жители Сортировки часто ждут приезда скорой помощи очень долго, до шести часов. Медработники объяснили, отчего так происходит.
По словам сотрудников СМП в городе крайне мало неотложек. Так, например, в конце августа вместо 120 работало всего 43 бригады.
Кроме того, по решению руководства теперь в сменах работает по одному человеку. Доплата за повышенную нагрузку не предусмотрена. Из-за этого наблюдается текучка кадров и частые больничные у сотрудников.
Фельдшеры уже обращались с данной проблемой в прокуратуру. После этого им выдали премии за полгода, пишет Ural Mash.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудникам скорой помощи грозит лишение премии за медлительность.