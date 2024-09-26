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Posted 26 сентября, 13:51

Published 26 сентября, 13:51

Modified 26 сентября, 13:53

Updated 26 сентября, 13:53

В Нижнем Тагиле прошли учения по ликвидации утечки хлора на «Водоканале»

В Нижнем Тагиле прошли учения по ликвидации утечки хлора на «Водоканале»

26 сентября 2024, 13:51
Фото: Водоканал НТ
В Нижнем Тагиле сотрудники «Водоканал-НТ» вместе со спасателями отработали действия по ликвидации аварии на хлораторной станции.

По легенде, произошла разгерметизация баллона с хлором. Опасные пары стали поступать наружу.

Прибывшие спасатели устранили утечку хлора в два этапа.

Сначала проверили действия сотрудников хлораторной. Они при обнаружении утечки надели средства индивидуальной защиты, включили систему оповещения и доложили руководству.

Затем спасатели применили магнитное герметизирующее устройство для устранения утечки.

После учений спасатели проверили герметичность устройства для эвакуации хлора и работоспособность хомута и магнитного герметизирующего устройства. Также было проверено наличие всего необходимого инвентаря для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Такие учения на предприятии проходят регулярно, сообщает пресс-служба «Водоканал-НТ».

Ранее в Нижнем Тагиле прошли антитеррористические учения.

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