В Нижнем Тагиле прошли учения по ликвидации утечки хлора на «Водоканале»

Posted 26 сентября, 13:51
Published 26 сентября, 13:51
Modified 26 сентября, 13:53
Updated 26 сентября, 13:53
По легенде, произошла разгерметизация баллона с хлором. Опасные пары стали поступать наружу.
Прибывшие спасатели устранили утечку хлора в два этапа.
Сначала проверили действия сотрудников хлораторной. Они при обнаружении утечки надели средства индивидуальной защиты, включили систему оповещения и доложили руководству.
Затем спасатели применили магнитное герметизирующее устройство для устранения утечки.
После учений спасатели проверили герметичность устройства для эвакуации хлора и работоспособность хомута и магнитного герметизирующего устройства. Также было проверено наличие всего необходимого инвентаря для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Такие учения на предприятии проходят регулярно, сообщает пресс-служба «Водоканал-НТ».
Ранее в Нижнем Тагиле прошли антитеррористические учения.