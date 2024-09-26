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Posted 26 сентября, 05:39

Published 26 сентября, 05:39

Modified 26 сентября, 05:41

Updated 26 сентября, 05:41

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга построят новые бомбоубежища

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга построят новые бомбоубежища

26 сентября 2024, 05:39
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге построят новые бомбоубежища. Объекты возведут в рамках программы комплексного развития территории (КРТ).

Новые бомбоубежища построят в границах КРТ или за ее пределами на усмотрение инвестора, сообщил начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов.

Напомним, в столице урала участок с двумя бомбоубежищами отдали под КТР. Сами объекты, которые располагаются на Уральской и Блюхера, приняли решение снести.

После этого прокуратура заинтересовалась ликвидацией бомбоубежищ. Ведомство проводит проверку на предмет законности данных действий.

Бомбоубежище планируют отремонтировать на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Общество#Безопасность#Строительство#Екатеринбург#Бомбоубежище
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