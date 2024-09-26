В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга построят новые бомбоубежища

Posted 26 сентября, 05:39
Published 26 сентября, 05:39
Modified 26 сентября, 05:41
Updated 26 сентября, 05:41
Новые бомбоубежища построят в границах КРТ или за ее пределами на усмотрение инвестора, сообщил начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов.
Напомним, в столице урала участок с двумя бомбоубежищами отдали под КТР. Сами объекты, которые располагаются на Уральской и Блюхера, приняли решение снести.
После этого прокуратура заинтересовалась ликвидацией бомбоубежищ. Ведомство проводит проверку на предмет законности данных действий.