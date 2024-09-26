В погребе влажно, как в бане: как избавиться от сырости и сохранить урожай

Конечно же, без специальных работ тут не обойтись, но, возможно, их придется отложить до лета. А чтобы сохранить урожай сейчас, придется воспользоваться подручными средствами. Так, снизить влажность воздуха в погребе хорошо помогают древесные опилки и обычный картон. Опилки можно расставить по всей площади погреба, а картонные коробки разместить на стеллажах. По мере того впитывания воды их нужно будет заменять.