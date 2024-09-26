В погребе влажно, как в бане: как избавиться от сырости и сохранить урожай

Posted 26 сентября, 13:15
Published 26 сентября, 13:15
Modified 26 сентября, 13:17
Updated 26 сентября, 13:17
Многие овощи, например, картофель, хорошо хранятся при повышенной влажности. Однако если она достигает 100%, а со стенок погреба стекает вода, то ситуация вышла из-под контроля. Блогер, автор YouTube-канала о доме и даче Иван Русских рассказал о причинах этой неприятности и о том, как справиться с проблемой.
По его словам, причину в первую очередь нужно искать в системе вентиляции. Возможно, придется установить две трубы. Одну, приточную, для забора свежего воздуха, нужно вывести на уровне пола, а вторую, предназначенную для вывода отработанного воздуха, ближе к потолку.
Также, по мнению эксперта, необходимо проверить качество утепления.
Если конденсат образуется на стенах, значит, они плохо изолированы от наружного холода, — отмечает Иван Русских.
Если же лужа стоит на полу, то причина может крыться в плохой гидроизоляции.
Конечно же, без специальных работ тут не обойтись, но, возможно, их придется отложить до лета. А чтобы сохранить урожай сейчас, придется воспользоваться подручными средствами. Так, снизить влажность воздуха в погребе хорошо помогают древесные опилки и обычный картон. Опилки можно расставить по всей площади погреба, а картонные коробки разместить на стеллажах. По мере того впитывания воды их нужно будет заменять.
Подсушить воздух также поможет древесная зола. Всего лишь одно ведро существенно уменьшит влажность. Менять золу необходимо раз в неделю. Еще более эффективное средство — негашеная известь, которая не только борется с влажностью, но и препятствует развитию плесени. Однако стоит учесть, что известь — вещество опасное и токсичное, поэтому обращаться с ним нужно крайне осторожно.
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