В России два человека заразились новым видом коронавируса

Их симптомы схожи, среди них лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.



Этот вид коронавируса наиболее распространен в Западной Европе, в частности, во Франции, Германии и Великобритании, пишет sovainfo.ru.



Для защиты от заражения сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют использовать плотно прилегающие маски, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, избегать общения с больными людьми, проветривать помещения. Важно не контактировать с близкими, если проявляются признаки инфекции.



При подозрениях на COVID-19 необходимо обратиться к врачу. Особенно актуальны все вышеперечисленные меры для людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.