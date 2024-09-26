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Posted 26 сентября, 13:05

Published 26 сентября, 13:05

Modified 27 сентября, 10:12

Updated 27 сентября, 10:12

В России два человека заразились новым видом коронавируса

26 сентября 2024, 13:05
Мутировавший COVID-19 зафиксировали в Уфе и Ростовской области, сообщает официальный сайт Роспотребнадзора. XEC — это вариант, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов (FLiRT Омикрона — KS.1.1 и KP.3.3).

Их симптомы схожи, среди них лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Этот вид коронавируса наиболее распространен в Западной Европе, в частности, во Франции, Германии и Великобритании, пишет sovainfo.ru.

Для защиты от заражения сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют использовать плотно прилегающие маски, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, избегать общения с больными людьми, проветривать помещения. Важно не контактировать с близкими, если проявляются признаки инфекции.

При подозрениях на COVID-19 необходимо обратиться к врачу. Особенно актуальны все вышеперечисленные меры для людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.

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