tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 15:00

Published 26 сентября, 15:00

Modified 26 сентября, 15:02

Updated 26 сентября, 15:02

Свердловская прокуратура выявила множество нарушений при реализации нацпроектов

В Свердловской области выявлено множество нарушений при реализации нацпроектов

26 сентября 2024, 15:00
Фото: 1MI

Свердловская прокуратура выявила множество нарушений при реализации нацпроектов

Национальные проекты в Свердловской области реализуются с нарушениями. Прокуратура региона выявила 1411 подобных случаев.

В результате проверки прокуратуры региона по контролю за реализацией национальных проектов было инициировано 97 судебных тяжб, вынесено 56 предупреждений должностным лицам и возбуждено 64 административных дела. Такие данные были представлены на заседании коллегии, проведенной под председательством Бориса Крылова, руководителя надзорного органа, в четверг, 26 сентября.

В Свердловской области осуществляется реализация 46 регионально значимых проектов в рамках 14 национальных инициатив. На эти цели выделено более 35,4 миллиарда рублей из бюджета. Основные средства направляются на улучшение жилищных условий, городской инфраструктуры, здравоохранения, дорожного хозяйства и демографической ситуации.

Проверки показали, что выполнение условий соглашений и контрактов часто задерживается. В отдельных случаях строительство ключевых объектов приостанавливалось по причине ошибок в проектной документации. Проектировщики сталкивались с отказами по госэкспертизам, что очень сильно повлияло на их работу. Также были вопросы по оплате контактных обязательства.

С 2023 года остаются незавершенными работы по капитальному ремонту в двух медучреждениях, что создает риск задержки ввода в эксплуатацию ряда объектов. В сентябре 2024 года о ситуации доложили куратору проекта в правительстве региона.

Ранее прокуратура обвинила лидера «Движения первых» в присвоении крупной суммы денег.

Ликвидацией бомбоубежищ в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура
Узнать подробнее
Читайте также:
В Первоуральске прокуратура завела уголовное дело из-за мусорного коллапсаВ Сысерти прокуратура защитила права врача-патологоанатомаВ Свердловской области прокуратура помогла водителям скорой добиться премии
#Лидия Шиманаева#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Нарушение#Законодательство#Екатеринбург#Нацпроекты
Подпишитесь
Популярное