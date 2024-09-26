В Свердловской области выявлено множество нарушений при реализации нацпроектов

Posted 26 сентября, 15:00
Published 26 сентября, 15:00
Modified 26 сентября, 15:02
Updated 26 сентября, 15:02
В результате проверки прокуратуры региона по контролю за реализацией национальных проектов было инициировано 97 судебных тяжб, вынесено 56 предупреждений должностным лицам и возбуждено 64 административных дела. Такие данные были представлены на заседании коллегии, проведенной под председательством Бориса Крылова, руководителя надзорного органа, в четверг, 26 сентября.
В Свердловской области осуществляется реализация 46 регионально значимых проектов в рамках 14 национальных инициатив. На эти цели выделено более 35,4 миллиарда рублей из бюджета. Основные средства направляются на улучшение жилищных условий, городской инфраструктуры, здравоохранения, дорожного хозяйства и демографической ситуации.
Проверки показали, что выполнение условий соглашений и контрактов часто задерживается. В отдельных случаях строительство ключевых объектов приостанавливалось по причине ошибок в проектной документации. Проектировщики сталкивались с отказами по госэкспертизам, что очень сильно повлияло на их работу. Также были вопросы по оплате контактных обязательства.
С 2023 года остаются незавершенными работы по капитальному ремонту в двух медучреждениях, что создает риск задержки ввода в эксплуатацию ряда объектов. В сентябре 2024 года о ситуации доложили куратору проекта в правительстве региона.
Ранее прокуратура обвинила лидера «Движения первых» в присвоении крупной суммы денег.