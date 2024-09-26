В Свердловской области выявлено множество нарушений при реализации нацпроектов

Проверки показали, что выполнение условий соглашений и контрактов часто задерживается. В отдельных случаях строительство ключевых объектов приостанавливалось по причине ошибок в проектной документации. Проектировщики сталкивались с отказами по госэкспертизам, что очень сильно повлияло на их работу. Также были вопросы по оплате контактных обязательства.