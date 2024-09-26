Военный в Нижнем Тагиле лишился машины из-за пьяной езды

Posted 26 сентября, 04:08
Published 26 сентября, 04:08
Modified 26 сентября, 04:10
Updated 26 сентября, 04:10
Суд, ознакомившись с обстоятельствами дела, постановил изъять у тагильчанина автомобиль, а также оштрафовать его на 220 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе гарнизонного военного суда Нижнего Тагила.
Кроме того, горожанину запрещено управлять транспорт на протяжении двух лет.
Напомним, 24 сентября 2024 года в Ивделе автоинспекторы поймали девушку из ХМАО, которая управляла автомобилем в пьяном виде.