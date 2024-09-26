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Posted 26 сентября, 04:08

Published 26 сентября, 04:08

Modified 26 сентября, 04:10

Updated 26 сентября, 04:10

Военный в Нижнем Тагиле лишился машины из-за пьяной езды

Военный в Нижнем Тагиле лишился машины из-за пьяной езды

26 сентября 2024, 04:08
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле военнослужащий лишился своего автомобиля из-за вождения в нетрезвом состоянии. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за это же нарушение.

Суд, ознакомившись с обстоятельствами дела, постановил изъять у тагильчанина автомобиль, а также оштрафовать его на 220 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе гарнизонного военного суда Нижнего Тагила.

Кроме того, горожанину запрещено управлять транспорт на протяжении двух лет.

Напомним, 24 сентября 2024 года в Ивделе автоинспекторы поймали девушку из ХМАО, которая управляла автомобилем в пьяном виде.

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