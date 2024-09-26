Врач Болибок ожидает всплеск заболеваемости гриппом примерно к концу ноября

«Обновлённая вакцина „Спутник“ и вакцина, которую выпускает ФМБА, „Конвасэл“ — они достаточно эффективны против тяжёлых форм заболеваний коронавирусом, поэтому я бы очень рекомендовал всем, кто в группу риска попадает, а это все пациенты, страдающие различными хроническими заболеваниями, независимо от возраста, если хронические заболевания есть, особенно диабет, ожирение, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы, варикозная болезнь вен, обязательно делать прививки. То же самое касается людей старших возрастов, от 60—65 лет и старше, то есть обязательно сделать прививку», — посоветовал собеседник RT.