Врач Болибок ожидает всплеск заболеваемости гриппом примерно к концу ноября

Posted 26 сентября, 12:56
Published 26 сентября, 12:56
Modified 26 сентября, 12:56
Updated 26 сентября, 12:56
«По поводу гриппа: сейчас вакцинация идёт, грипп у нас ожидается всё-таки попозже — где-то в конце ноября — декабре, более-менее такой всплеск будет гриппозный, поэтому есть сейчас возможность сделать эту и другую прививку и не попасть в печальную статистику», — рассказал он.
Кроме того, Болибок напомнил о необходимости вакцинироваться от коронавируса.
«Обновлённая вакцина „Спутник“ и вакцина, которую выпускает ФМБА, „Конвасэл“ — они достаточно эффективны против тяжёлых форм заболеваний коронавирусом, поэтому я бы очень рекомендовал всем, кто в группу риска попадает, а это все пациенты, страдающие различными хроническими заболеваниями, независимо от возраста, если хронические заболевания есть, особенно диабет, ожирение, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы, варикозная болезнь вен, обязательно делать прививки. То же самое касается людей старших возрастов, от 60—65 лет и старше, то есть обязательно сделать прививку», — посоветовал собеседник RT.