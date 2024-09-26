Запретят ли в России чайлдфри и чем это обернется

Клинический психолог, психотерапевт, Марк Краснощеков в беседе с изданием «Новые Известия» рассказал, что в России данное течение не является популярным. Это связано с тем, что в нашей стране традиционно принято создавать семьи с детьми. От рождения детей отказываются в основном молодые пары, но и они в зрелом возрасте пересматривают свои ценности и в большинстве случаев становятся родителями.