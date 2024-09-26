Запретят ли в России чайлдфри и чем это обернется

Posted 26 сентября, 08:31
Published 26 сентября, 08:31
Modified 26 сентября, 08:33
Updated 26 сентября, 08:33
Володин предлагает запретить чайлдфри не только в сети интернет, но и в СМИ, кино и рекламе. Пока не известно, что попадет под определение такой пропаганды.
Для тех, кто пока не сталкивался с подобным явлением, поясним, что Чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей; или по-другому childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный). Данное явление, согласно Википедии, является субкультурой и идеологией.
Клинический психолог, психотерапевт, Марк Краснощеков в беседе с изданием «Новые Известия» рассказал, что в России данное течение не является популярным. Это связано с тем, что в нашей стране традиционно принято создавать семьи с детьми. От рождения детей отказываются в основном молодые пары, но и они в зрелом возрасте пересматривают свои ценности и в большинстве случаев становятся родителями.
Возникает вопрос, почему государство обеспокоено данным течением.
Вячеслав Володин объясняет инициативу тем, что большая и крепкая семья является основой государственности.
По статистике в России зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 25 лет.
По мнению демографа Алексея Ракши, запрет пропаганды чайлдфри может оказать положительное влияние в долгосрочной перспективе. Однако, чтобы увеличить рождаемость в настоящее время, необходимо ввести выплаты на второго и третьего ребенка в размере 1,5-2 млн рублей. Это позволит семьям расширять жилплощадь и рождать дольше детей. Он также предлагает вводить выплаты без учета дохода семьи.
Таким образом, запреты на определенные фильмы и книги, а также штрафы, вероятно, пополнят бюджет, но вряд ли значительно повлияют на демографическую обстановку.
Ранее Креков предложил повышать рождаемость в Свердловской области за счет садиков в вузах.