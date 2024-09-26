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Posted 26 сентября, 08:40

Published 26 сентября, 08:40

Modified 26 сентября, 08:42

Updated 26 сентября, 08:42

Житель Нижней Туры в упор расстрелял мужчину на улице

Житель Нижней Туры в упор расстрелял мужчину на улице

26 сентября 2024, 08:40
Фото: 1MI
В Нижней Туре местный житель расстрелял мужчину. Происшествие случилось около кафе «Династия» 24 сентября 2024 года.

Погибший стоял на улице около автомобиля ВАЗ, когда к нему подошел вооруженный незнакомец и открыл стрельбу из ружья. Предположительно, он начал стрелять из-за личной неприязни, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Горожанин пытался убежать, однако не сумел. Затем стрелок сел в автомобиль убитого и скрылся в неизвестном направлении. Известно, что потерпевший был владельцем шиномонтажки, а также занимался предпринимательством в сфере строительства.

Убийцу разыскивают правоохранители.

Напомним, в Екатеринбурге местный житель зарезал ножом нового знакомого во время ссоры. Вскоре его задержали.

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