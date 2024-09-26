Житель Нижней Туры в упор расстрелял мужчину на улице

Posted 26 сентября, 08:40
Published 26 сентября, 08:40
Modified 26 сентября, 08:42
Updated 26 сентября, 08:42
Погибший стоял на улице около автомобиля ВАЗ, когда к нему подошел вооруженный незнакомец и открыл стрельбу из ружья. Предположительно, он начал стрелять из-за личной неприязни, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Горожанин пытался убежать, однако не сумел. Затем стрелок сел в автомобиль убитого и скрылся в неизвестном направлении. Известно, что потерпевший был владельцем шиномонтажки, а также занимался предпринимательством в сфере строительства.
Убийцу разыскивают правоохранители.
Напомним, в Екатеринбурге местный житель зарезал ножом нового знакомого во время ссоры. Вскоре его задержали.