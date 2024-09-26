Жительница Свердловской области отсудила более 39 тысяч за ДТП со шлагбаумом

Тогда горожанка подала исковое заявление в суд. Ознакомившись с обстоятельствами инцидента, суд сделал вывод, что в случившемся виноваты оба участника, так как каждый мог этого избежать. В связи с этим он взыскал с больницы 39 тысяч.