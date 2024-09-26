Жительница Свердловской области отсудила более 39 тысяч за ДТП со шлагбаумом

Posted 26 сентября, 06:37
Published 26 сентября, 06:37
Modified 26 сентября, 06:39
Updated 26 сентября, 06:39
Женщина выезжала с территории медучреждения. Под шлагбаумом в этот момент проезжала «ГАЗель». Свердловчанка хотела проехать следом, но не успела. Шлагбаум ударил автомобиль и нанес ему повреждения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
По словам охранника, он открывал ворота для двух машин, а когда он стал опускать шлагбаум, под него неожиданно заехала иномарка. Эксперт оценил повреждения машины и заключил, что ремонт будет стоить более 54 тысяч. Женщина подала претензию больнице возместить ущерб, однако администрация отказалась.
Тогда горожанка подала исковое заявление в суд. Ознакомившись с обстоятельствами инцидента, суд сделал вывод, что в случившемся виноваты оба участника, так как каждый мог этого избежать. В связи с этим он взыскал с больницы 39 тысяч.
Напомним, пожилой житель Екатеринбурга отсудил у торговой компании 700 тыся за падение в магазине.