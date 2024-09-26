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Posted 26 сентября, 06:37

Published 26 сентября, 06:37

Modified 26 сентября, 06:39

Updated 26 сентября, 06:39

Жительница Свердловской области отсудила более 39 тысяч за ДТП со шлагбаумом

Жительница Свердловской области отсудила более 39 тысяч за ДТП со шлагбаумом

26 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI
Женщина отсудила у больницы в Верхней Пышме более 39 тысяч рублей за ДТП со шлагбаумом, который повредил ее автомобиль Toyota Auris. Инцидент произошел в августе 2023 года.

Женщина выезжала с территории медучреждения. Под шлагбаумом в этот момент проезжала «ГАЗель». Свердловчанка хотела проехать следом, но не успела. Шлагбаум ударил автомобиль и нанес ему повреждения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

По словам охранника, он открывал ворота для двух машин, а когда он стал опускать шлагбаум, под него неожиданно заехала иномарка. Эксперт оценил повреждения машины и заключил, что ремонт будет стоить более 54 тысяч. Женщина подала претензию больнице возместить ущерб, однако администрация отказалась.

Тогда горожанка подала исковое заявление в суд. Ознакомившись с обстоятельствами инцидента, суд сделал вывод, что в случившемся виноваты оба участника, так как каждый мог этого избежать. В связи с этим он взыскал с больницы 39 тысяч.

Напомним, пожилой житель Екатеринбурга отсудил у торговой компании 700 тыся за падение в магазине.

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