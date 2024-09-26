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Posted 26 сентября, 08:20

Published 26 сентября, 08:20

Modified 26 сентября, 08:22

Updated 26 сентября, 08:22

Знаковая станция водоподготовки в Нижнем Тагиле обретает контуры

Знаковая станция водоподготовки в Нижнем Тагиле обретает контуры

26 сентября 2024, 08:20
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Станция водоподготовки «Южная», строительство которой ведется в Нижнем Тагиле, приобретает контуры. Объект посетили министр ЖКХ региона Николай Смирнов, а также замгубернатора Сергей Швиндт.

С начала сентября текущего года строители приступили к монтажу металлоконструкций и монтажу 350 тонн колонн и ферм. К зиме каркас комплекса планируется завершить, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Через месяц подрядчик начнет устанавливать сэндвич-панели, а затем приступят к обустройству кровли.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Сергей Швиндт отметил, что станция водоподготовки является знаковым для Нижнего Тагила. Николай Смирнов добавил, что за короткий срок на объекте сделано уже много работ.

Вице-мэр Вячеслав Горячкин отметил, что в регионе это первая подобная стройка.

Ранее сообщалось, что первый этап строительства уже окончен.

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