Знаковая станция водоподготовки в Нижнем Тагиле обретает контуры

Posted 26 сентября, 08:20
Published 26 сентября, 08:20
Modified 26 сентября, 08:22
Updated 26 сентября, 08:22
С начала сентября текущего года строители приступили к монтажу металлоконструкций и монтажу 350 тонн колонн и ферм. К зиме каркас комплекса планируется завершить, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Через месяц подрядчик начнет устанавливать сэндвич-панели, а затем приступят к обустройству кровли.
Сергей Швиндт отметил, что станция водоподготовки является знаковым для Нижнего Тагила. Николай Смирнов добавил, что за короткий срок на объекте сделано уже много работ.
Вице-мэр Вячеслав Горячкин отметил, что в регионе это первая подобная стройка.
Ранее сообщалось, что первый этап строительства уже окончен.