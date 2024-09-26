tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 09:53

Published 26 сентября, 09:53

Modified 26 сентября, 09:55

Updated 26 сентября, 09:55

Золотистая облепиха украсит сад: как отличить мужское растение от женского

Золотистая облепиха украсит сад: как отличить мужское растение от женского

26 сентября 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
На дачах и огородах россиян все чаще можно увидеть золотистые кусты облепихи. Это уникальное растение, а плоды ее очень полезны и обладают живительной силой. Сегодня мы расскажем, как отличить мужские кусты от женских, и почему важно высаживать на участках и те, и другие.

Выращивание облепихи до сих пор вызывает много вопросов у дачников, а все из-за ее двудомности. Все дело в том, что кусты облепихи могут быть мужскими и женскими. И если на участке посажены исключительно мужские или исключительно женские кусты, толку не будет.

На участке обязательно нужно разместить и мужские растения, и женские в соотношении 1один к трем (на три женских одно мужское). Деревья рассаживайте на 2-3 метра друг от друга, — советуют эксперты antonovsad.ru.
Как выбрать качественные саженцы: лайфхаки от опытного агронома
Узнать подробнее

Мужские растения имеют более крупные цветочные почки, покрытые несколькими чешуйками (около 5–7). Эти почки могут быть больше, они более плотные и собраны в пучок. Женские кусты имеют меньшие почки с двумя чешуйками. Они выглядят менее выраженными и более гладкими.

Отличить «мужчин» и «женщин» можно и по цветению весной. Мужские особи цветут небольшими букетиками, цветки — зеленовато-серебристые. Ягод на таких кустах не будет. Женские кусты опыляются пыльцой от мужских цветков, и после цветения (цветы имеют золотисто-желтоватый цвет) дают ягоды. Отличить мужские растения можно и по внешнему виду: они более мощные и раскидистые из-за отсутствия плодовой нагрузки.

Облепиха повышает иммунитет и помогает в лечение простудыОблепиха повышает иммунитет и помогает в лечение простуды
Облепиха повышает иммунитет и помогает в лечение простуды. Фото: Изображение Midjourney

По словам экспертов, если вы решили развести на участке облепиху, необязательно покупать мужские саженцы — их можно привести и из леса. Дикие «мужчины», посаженные рядом с сортовыми «женщинами», никак не повлияют ни на вкус, ни на внешний вид ягод. Однако стоит помнить, что мужское растение не сразу принимается за свою важную работу по опылению, а примерно с 3-4 летнего возраста.

Ранее эксперты рассказали, как правильно обрезать осенью кусты крыжовника.

Источники: antonovsad.ru, ogorod.ru.

Прививка не потребуется: как легко и просто получить саженец от любимой яблони
Узнать подробнее
Читайте также:
Ягодка к ягодке: вот что нужно сделать с малиной в конце дачного сезонаКак подготовить грядку и посадить озимый чеснок: самые важные правилаБудут болеть: эксперт назвал деревья, которые нельзя сажать с яблонями и грушами
#Лидия Шиманаева#Россия#Урожай#Окружающая среда#Посадка деревьев#Дача#Растения#Кусты#Ягоды#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Популярное