Золотистая облепиха украсит сад: как отличить мужское растение от женского

Posted 26 сентября, 09:53
Published 26 сентября, 09:53
Modified 26 сентября, 09:55
Updated 26 сентября, 09:55
Выращивание облепихи до сих пор вызывает много вопросов у дачников, а все из-за ее двудомности. Все дело в том, что кусты облепихи могут быть мужскими и женскими. И если на участке посажены исключительно мужские или исключительно женские кусты, толку не будет.
На участке обязательно нужно разместить и мужские растения, и женские в соотношении 1один к трем (на три женских одно мужское). Деревья рассаживайте на 2-3 метра друг от друга, — советуют эксперты antonovsad.ru.
Мужские растения имеют более крупные цветочные почки, покрытые несколькими чешуйками (около 5–7). Эти почки могут быть больше, они более плотные и собраны в пучок. Женские кусты имеют меньшие почки с двумя чешуйками. Они выглядят менее выраженными и более гладкими.
Отличить «мужчин» и «женщин» можно и по цветению весной. Мужские особи цветут небольшими букетиками, цветки — зеленовато-серебристые. Ягод на таких кустах не будет. Женские кусты опыляются пыльцой от мужских цветков, и после цветения (цветы имеют золотисто-желтоватый цвет) дают ягоды. Отличить мужские растения можно и по внешнему виду: они более мощные и раскидистые из-за отсутствия плодовой нагрузки.
По словам экспертов, если вы решили развести на участке облепиху, необязательно покупать мужские саженцы — их можно привести и из леса. Дикие «мужчины», посаженные рядом с сортовыми «женщинами», никак не повлияют ни на вкус, ни на внешний вид ягод. Однако стоит помнить, что мужское растение не сразу принимается за свою важную работу по опылению, а примерно с 3-4 летнего возраста.
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Источники: antonovsad.ru, ogorod.ru.