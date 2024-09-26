Золотистая облепиха украсит сад: как отличить мужское растение от женского

По словам экспертов, если вы решили развести на участке облепиху, необязательно покупать мужские саженцы — их можно привести и из леса. Дикие «мужчины», посаженные рядом с сортовыми «женщинами», никак не повлияют ни на вкус, ни на внешний вид ягод. Однако стоит помнить, что мужское растение не сразу принимается за свою важную работу по опылению, а примерно с 3-4 летнего возраста.