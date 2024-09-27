«Бабье лето» придет в Нижний Тагил в конце сентября

Так, в ближайшие выходные дни, 28 и 29 сентября, и также в предстоящий понедельник, 30 сентября, среднесуточная температура воздуха составит до +17 градусов. Стоит отметить, что ночных заморозков не ожидается. В темное время суток станет более комфортно, до +13 градусов, выяснила редакция TagilCity.ru.