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Posted 27 сентября, 11:29

Published 27 сентября, 11:29

Modified 27 сентября, 11:31

Updated 27 сентября, 11:31

«Бабье лето» придет в Нижний Тагил в конце сентября

«Бабье лето» придет в Нижний Тагил в конце сентября

27 сентября 2024, 11:29
Фото: 1MI
В последние дни сентября 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируется теплая и солнечная погода до +20 градусов.

Так, в ближайшие выходные дни, 28 и 29 сентября, и также в предстоящий понедельник, 30 сентября, среднесуточная температура воздуха составит до +17 градусов. Стоит отметить, что ночных заморозков не ожидается. В темное время суток станет более комфортно, до +13 градусов, выяснила редакция TagilCity.ru.

Однако будет достаточно ветрено, с порывами до 12 метров в секунду. В то же время, осадков метеорологи Гисметео не предрекают. В конце сентября в Нижнем Тагиле установится солнечная и малооблачная погода.

Синоптики обещают такую же теплую погоду на всей территории Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Выходные#Природа#Тепло#Осень#Сентябрь#Екатеринбург
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