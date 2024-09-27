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Posted 27 сентября, 04:40

Published 27 сентября, 04:40

Modified 27 сентября, 04:42

Updated 27 сентября, 04:42

Бастрыкин заинтересовался падением подростка из окна в Первоуральске

Бастрыкин заинтересовался падением подростка из окна в Первоуральске

27 сентября 2024, 04:40
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, как проходит проверка падения школьника из окна в Первоуральске.

С документом о проверке выступит исполняющий обязанности главы местного СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ЧП произошло 25 сентября 2024 года в школе №5. Юноша, находившийся на втором этаже, залез на подоконник и спрыгнул вниз. Сообщается, что его подначивали одноклассники прыгнуть за дыней.

В результате падения у школьника диагностированы ушиб легких и перелом позвоночника.

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