Бастрыкин заинтересовался падением подростка из окна в Первоуральске

Posted 27 сентября, 04:40
Published 27 сентября, 04:40
Modified 27 сентября, 04:42
Updated 27 сентября, 04:42
С документом о проверке выступит исполняющий обязанности главы местного СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ЧП произошло 25 сентября 2024 года в школе №5. Юноша, находившийся на втором этаже, залез на подоконник и спрыгнул вниз. Сообщается, что его подначивали одноклассники прыгнуть за дыней.
В результате падения у школьника диагностированы ушиб легких и перелом позвоночника.