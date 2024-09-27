Чем отмыть белые кроссовки до кристальной чистоты: пять самых эффективных средств

Posted 27 сентября, 11:38
Published 27 сентября, 11:38
Modified 27 сентября, 11:40
Updated 27 сентября, 11:40
Для того, чтобы отмыть белые кроссовки в домашних условиях, не обязательно покупать специальные чистящие пасты и дорогие средства. Можно привести обувь в порядок, используя только подручные и дешевые средства, которые вы точно найдете в вашем доме.
Смешайте пищевую соду и белый уксус в равных пропорциях — должна получится паста. Средство будет пениться и шипеть. Нанесите ее на загрязненные участки кроссовок с помощью старой зубной щетки и оставьте для воздействия на 15-20 минут. Промойте кроссовки теплой водой и дайте им высохнуть естественным путем.
Нанесите небольшое количество средства на обувь и пройдите грязные места помощью зубной щетки. После этого сотрите остатки пасты влажной губкой, а кроссовки промойте влажной тряпкой с чистой водой.
Растворите немного стирального порошка в теплой воде, используя мягкую щетку или губку, чтобы тщательно очистить поверхность кроссовок. После очистки промойте обувь водой и вытрите насухо.
Приготовьте пасту из одной столовой ложки соды, половины ложки перекиси и такого же количества воды.
Окуните старую зубную щетку или мягкую щетку в пасту и аккуратно почистите обувь. Перекись водорода действует как отбеливатель для всех тканей, а пищевая сода помогает убрать потёртости и отмыть пятна, — советую эксперты портала novochag.ru.
Смешайте лимонный сок с содой до получения густой пасты. Нанесите смесь на пятна, оставьте на 10-15 минут и промойте водой. Лимон, как и перекись, выполняет роль естественного отбеливателя. Сок этого цитрусового плода может высветлить даже самые стойкие и застарелые пятна.
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Источник: novochag.ru.