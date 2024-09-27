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Posted 27 сентября, 11:38

Published 27 сентября, 11:38

Modified 27 сентября, 11:40

Updated 27 сентября, 11:40

Чем отмыть белые кроссовки до кристальной чистоты: пять самых эффективных средств

Чем отмыть белые кроссовки до кристальной чистоты: пять самых эффективных средств

27 сентября 2024, 11:38
Фото: Photo by Jordan Andrews on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Белые кроссовки магнитом притягивают к себе пыль и грязь, а так хочется, чтобы они всегда выглядели безупречно! И такое решение есть. Главное мыть их вовремя и использовать проверенные и эффективные средства.

Для того, чтобы отмыть белые кроссовки в домашних условиях, не обязательно покупать специальные чистящие пасты и дорогие средства. Можно привести обувь в порядок, используя только подручные и дешевые средства, которые вы точно найдете в вашем доме.

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Отмываем кроссовки смесью соды и уксуса

Смешайте пищевую соду и белый уксус в равных пропорциях — должна получится паста. Средство будет пениться и шипеть. Нанесите ее на загрязненные участки кроссовок с помощью старой зубной щетки и оставьте для воздействия на 15-20 минут. Промойте кроссовки теплой водой и дайте им высохнуть естественным путем.

Отмываем кроссовки зубной пастой белого цвета

Нанесите небольшое количество средства на обувь и пройдите грязные места помощью зубной щетки. После этого сотрите остатки пасты влажной губкой, а кроссовки промойте влажной тряпкой с чистой водой.

Отмываем кроссовки стиральным порошком и водой

Растворите немного стирального порошка в теплой воде, используя мягкую щетку или губку, чтобы тщательно очистить поверхность кроссовок. После очистки промойте обувь водой и вытрите насухо.

Фото: 1MI

Отмываем кроссовки содой, перекисью водорода и водой

Приготовьте пасту из одной столовой ложки соды, половины ложки перекиси и такого же количества воды.

Окуните старую зубную щетку или мягкую щетку в пасту и аккуратно почистите обувь. Перекись водорода действует как отбеливатель для всех тканей, а пищевая сода помогает убрать потёртости и отмыть пятна, — советую эксперты портала novochag.ru.

Отмываем кроссовки лимонным соком и содой

Смешайте лимонный сок с содой до получения густой пасты. Нанесите смесь на пятна, оставьте на 10-15 минут и промойте водой. Лимон, как и перекись, выполняет роль естественного отбеливателя. Сок этого цитрусового плода может высветлить даже самые стойкие и застарелые пятна.

Ранее эксперты дали советы, как быстро и легко разносить тесную обувь.

Источник: novochag.ru.

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