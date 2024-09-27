Что нельзя делать с розами осенью: эти ошибки приведут к гибели растения в морозы

Posted 27 сентября, 10:56
Published 27 сентября, 10:56
Modified 27 сентября, 10:58
Updated 27 сентября, 10:58
Чтобы розы благополучно пережили зиму и радовали вас пышным цветением в новом сезоне, необходимо действовать осторожно и грамотно. Эксперт портала «Белновости», агроном и блогер Анастасия Коврижных говорит, что далеко не всегда цветы погибают от холодов и морозов. Зачастую причиной становится чрезмерная забота.
Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают садоводы, это раннее укрытие роз. Делать это можно только после наступления стабильной морозной погоды.
Из-за избытка влаги и тепла в осенне-зимний период растение гниет, стебли чернеют, покрываются плесенью, а в самом укрытии появляется затхлый сырой запах, — отмечает эксперт.
Еще одним последствием раннего укрытия может стать рост новых побегов — осенью это очень опасно. Неокрепшие ветви зимой вымерзнут, а за ними и все растение. Зачастую садоводы укрывают куст слишком плотно. Циркуляция воздуха вокруг растения прекращается, кислород не поступает к корням. Роза начинает чахнуть, заболевает и умирает. Крайне опасно укрывать розу на зиму плотной полиэтиленовой пленкой, особенно черной: зимой также бывают солнечные дни, лучи солнца притягиваются к черной поверхности, сильно нагревая розу внутри кокона из пластика. Как итог — образование конденсата на стебле, который потом застывает, превращаясь в лед.
Но и недостаточно теплое укрытие недопустимо. Особенно это касается чайно-гибридных роз и флорибунды, чувствительных к морозам сортов.
Также садоводы нередко переувлажняет землю вокруг розы. Влагозарядный полив кусту нужен, как и любому другому растению. Но действовать следует осторожно: если переувлажнить почву, то она долго не высохнет. Если ударят заморозки, корни замерзнут и роза завянет.
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