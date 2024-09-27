Что нельзя делать с розами осенью: эти ошибки приведут к гибели растения в морозы

Еще одним последствием раннего укрытия может стать рост новых побегов — осенью это очень опасно. Неокрепшие ветви зимой вымерзнут, а за ними и все растение. Зачастую садоводы укрывают куст слишком плотно. Циркуляция воздуха вокруг растения прекращается, кислород не поступает к корням. Роза начинает чахнуть, заболевает и умирает. Крайне опасно укрывать розу на зиму плотной полиэтиленовой пленкой, особенно черной: зимой также бывают солнечные дни, лучи солнца притягиваются к черной поверхности, сильно нагревая розу внутри кокона из пластика. Как итог — образование конденсата на стебле, который потом застывает, превращаясь в лед.