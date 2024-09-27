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Posted 27 сентября, 14:06

Published 27 сентября, 14:06

Modified 27 сентября, 14:09

Updated 27 сентября, 14:09

Дом сияет, а огород цветет: необычные способы использования пищевой соды в быту

Дом сияет, а огород цветет: необычные способы использования пищевой соды в быту

27 сентября 2024, 14:06
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Пищевая сода, или гидрокарбонат натрия, универсальный продукт, который широко применяется в хозяйстве с самыми разными целями. Сода может заменить и чистящее средство, и стиральный порошок. Дачники также активно используют ее для обеззараживания почвы.

Предлагаем вам несколько способов использования в быту соды, о которых вы, возможно, не догадывались.

  • Чистка кухонной посуды и поверхностей. Пищевая сода эффективна для удаления жира и пятен с посуды, раковин и плит. Необходимо нанести небольшое количество соды на влажную губку или тряпку и протереть загрязненные поверхности. Она также может помочь избавиться от стойких запахов, например, в холодильнике.
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  • Очищение ванных комнат. Благодаря своей абразивной природе, пищевая сода отлично подходит для удаления накипи и мыльных следов с плитки, ванн и раковин. Для более интенсивной чистки смешайте соду с уксусом или лимонной кислотой, что поможет справиться с более сложными загрязнениями.
  • Устранение засоров в трубах. Сода в сочетании с уксусом отлично растворяет небольшие засоры и борется с неприятным запахом из канализации. Засыпьте две-три столовые ложки соды в раковину и залейте сверху стаканом белого уксуса. Оставьте на 30 минут, а затем пролейте трубу горячей водой.
  • Удаление запахов. Пищевая сода является отличным абсорбентом для устранения неприятных запахов. Ее можно использовать в холодильнике, на коврах, обуви и даже в мусорных баках. Достаточно рассыпать или оставить открытую упаковку с содой на проблемных участках.
Пищевая сода в сочетании с уксусом поможет очистить старые и грязные трубыПищевая сода в сочетании с уксусом поможет очистить старые и грязные трубы
Пищевая сода в сочетании с уксусом поможет очистить старые и грязные трубы. Фото: tagilcity.ru
  • Стирка белья. Добавление небольшого количества пищевой соды в стиральную машину может повысить эффективность моющих средств, смягчить воду и помочь удалить пятна и запахи с одежды. Это особенно полезно для спортивной одежды или вещей, которые требуется освежить.
  • Обеззараживание растений в саду. В садоводстве сода может помочь в борьбе с некоторыми вредителями и грибковыми инфекциями. Приготовьте слабый раствор соды с водой и распылите на растения для профилактики и борьбы с заболеваниями.
  • Очистка серебра. Сода прекрасно подходит для чистки потускневших серебряных изделий. Замочите серебряные столовые приборы или украшения в чуть горячей воде с насыщенным содовым раствором и оставьте на полчаса. Затем нанесите немного порошка на старую зубную щетку и почистите серебро. Оно засияет как новое.

Такое широкое применение соды обусловлено ее нетоксичностью. Она совершенно безопасна для детей и домашних животных, обладает помимо всего прочего обеззараживающим эффектом — например, содовым раствором хорошо снимается воспаление десен. А еще она широко применяется в кулинарии для приготовления выпечки и других блюд.

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