Дом сияет, а огород цветет: необычные способы использования пищевой соды в быту

Такое широкое применение соды обусловлено ее нетоксичностью. Она совершенно безопасна для детей и домашних животных, обладает помимо всего прочего обеззараживающим эффектом — например, содовым раствором хорошо снимается воспаление десен. А еще она широко применяется в кулинарии для приготовления выпечки и других блюд.